Fredrik Oldrup Jensen klar for to Vålerenga-år

VALLE (VG) Eliteseriens kanskje minst overraskende klubbskifte er et faktum: Fredrik Oldrup Jensen (26) er Vålerenga-spiller.

Spilleren bekrefter overfor VG at han har signert toårskontrakt – ut sesongen 2021. Også han innser at det neppe blir hevede øyenbryn i Fotball-Norge over at han nå gjenforenes med Dag-Eilev Fagermo og blir den nyansatte VIF-trenerens første spillersignering.

– Det har vært litt snakk om det, ja. Det kommer ikke som noe sjokk på dem som følger med på fotballen, sier Fredrik Oldrup Jensen.

Til slutt gikk det i orden med de siste papirene fra Zulte Waregem, klubben hans i Belgia siden overgangen fra Odd i 2017. I den perioden har han vært både på lån i IFK Göteborg og Odd (2019-sesongen).

– Jeg er veldig glad og spent. Jeg kjenner tre her personlig – (Magnus) Lekven og Herolind (Shala) fra Odd og Johan (Lædre Bjørdal) fra Belgia. Resten har jeg bare kranglet med tidligere. Skal bli godt å lære å kjenne de bedre, sier Oldrup Jensen, som straks blir en del av Vålerengas oppkjøringsleir på Marbella.

Det var liten tvil om at han også skulle reise fra Belgia. I januar rakk han et treningsopphold med Odd, og han bekrefter at også en dansk klubb blant annet var på banen.

4. februar fortalte han til VG at han var «i markedet» for å finne ny arbeidsgiver og at Zulte Waregem ikke ville kreve overpris, til tross for at kontrakten hans der egentlig strakk seg til sommeren 2021.

Han beskriver tiden i Belgia slik:

– Det var lærerikt. Selv om jeg ikke spilte så mye jeg ønsket, følte jeg at jeg tok steg som fotballspiller. Spillerne blir ikke tatt så godt vare på i utlandet som her i Norge. Så det var nok mer lærerikt enn hvor mye jeg fikk vist som fotballspiller, innrømmer midtbanespilleren.

Han er ikke den eneste med Odd-bakgrunn som blir ny på Intility: Også Kenneth Dokken er ansatt som Fagermos nye assistenttrener.

– Rakk noen andre klubber i Eliteserien å melde seg på, bortsett fra Odd?

– Jeg har pratet litt med noen klubber. Men det var aldri noe tvil, sånn egentlig, sier Oldrup Jensen.

– Hvor lang tid gikk det fra Fagermo ble ansatt til at du fikk signaler på at han ønsket deg hit?

– Det tok litt tid. Han ønsket å se spillerne i Vålerenga før han skulle begynne å hente. Jeg pratet med ham litt underveis, og han har vært interessert i min situasjon hele veien. Vi har hatt litt kontakt, men det er på slutten det har blitt litt ordentlig prat.

– Trives best sentralt

– Det er ingen tvil om at du blir anker i 4–3–3?

– Jeg kommer for å spille. Om jeg blir brukt i andre posisjoner, er det trenerens valg. Fortsetter han med samme system som i Odd, trives jeg best sentralt. Men jeg har spilt indreløper også, påpeker Fredrik Oldrup Jensen.

Fra før har Vålerenga prestisjesigneringen Mohammed Abu og Magnus Lekven som logiske utfordrere i den sentrale rollen i Fagermos midtbanetreer. Sistnevnte var for øvrig spilleren Oldrup i sin tid erstattet i Odd.

– Fredrik er en spiller som kan spillesystemet og kulturen som Dag-Eilev ønsker å innføre til fingerspissene. Å få inn en slik kapasitet er vi veldig fornøyd med. At Fredrik også har vist stor motivasjon for å komme hit er ekstra gledelig, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen.

Publisert: 14.02.20 kl. 21:35

