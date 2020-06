STORSPILTE: Jordi Alba og Lionel Messi markerte seg begge mot Mallorca: Førstnevnte med mål og assist, sistnevnte med scoring og to målgivende. Foto: ALBERT GEA / X01398

Messi og Barcelona herjet i comebacket - tilskuer stormet banen

(Mallorca - Barcelona 0–4) Barcelona fikk en drømmestart på restarten. Mot Mallorca brukte de 65 sekunder på å finne nettmaskene.

Arturo Vidal var mannen som fikk æren av å score Barcelonas første. Et strøkent innlegg fra Jordi Alba fant pannebrasken til chileneren, som i kjent stil kriget ballen i mål.

Barcelona fikk dermed en drømmestart på oppgjøret, og katalanerne, anført av kaptein Lionel Messi, så pigge ut. Messi trakk på sedvanlig vis i trådene med driblinger og fint kombinasjonsspill, og også han noterte seg for målpoeng før pause:

Han startet selv angrepet som skulle lede til 2–0-scoringen med en stikker til Alba. Denne gangen ble venstrebackens innlegg blokkert, men Frenkie De Jong plukket opp andreballen og headet ballen inn i Mallorca-boksen. Messi forlenget ballen videre til Martin Braithwaite, som på halvspretten bredsidet ballen opp i nettaket.

Det var danskens første scoring for Barca, og ifølge ekspert på spansk fotball, Petter Veland, det første Barcelona-målet scoret av en danske siden legenden Michael Laudrup scoret mot Sevilla i mai 1994.

Banestormer

Med 2–0 i boks til pause, var kampen langt på vei over. Barcelona scoret to mål til, men før det skjedde noe oppsiktsvekkende:

En tilskuer presterte å storme banen - i en kamp som gikk for tomme tribuner:

















Vedkommende, iført landslagsdrakten til Argentina med «Messi 10» på ryggen, inntok gressteppet med mobilen, trolig i jakt på å få en selfie med nettopp Messi.

TV-bildene viste at han fikk knipset et bilde sammen med Jordi Alba, før han ble tatt og eskortert av banen av vakter med munnbind.

Hendelsen fikk flere kommentatorer og fotballprofiler til å stusse:

Mot slutten av oppgjøret noterte Messi seg for sin andre målgivende pasning. Han chippet på elegant vis fri Jordi Alba, som scoret Barcelonas tredje for kvelden. Det eneste som manglet for katalanerne var en Messi-scoring, og selv om den kom sent - kom den.

Argentineren kronet en strålende kveld med en flott scoring. Han dro seg i kjent stil innover i banen og siktet på det lengste hjørnet. Skuddet, med høyrefoten, gikk via en Mallorca-forsvarer og i mål.

Legger press på Real Madrid

Barcelona troner øverst i La Liga, mens Mallorca sliter i bunnen. I skrivende stund befinner klubben fra ferieparadiset seg under nedrykksstreken, på 18. plass.

Barcelona legger på sin side press på tabelltoer Real Madrid. «Los Blancos» skal i aksjon søndag kveld når de møter Eibar. Real Madrid er i skrivende stund fem poeng bak erkerival Barca, som har én kamp mer spilt.

Søndag kveld skal for øvrig også Martin Ødegaard og Real Sociedad i aksjon. Det er en stund siden sist nå, så kanskje du trenger en påminning om hvordan han har gjort det denne sesong?

I videoene under kan du se alle nordmannens scoringer og målgivende pasninger denne sesongen.

Publisert: 13.06.20 kl. 23:58

