TØFFE UKER: Slik omtaler generalsekretær Pål Bjerketvedt de to ukene han har lagt bak seg. Fortsatt pågår det samtaler om tilliten til ham, bekrefter mossingen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Bjerketvedt-tillit drøftes i NFF

Generalsekretær Pål Bjerketvedt (60) bekrefter at tilliten til ham selv er en pågående diskusjon internt i Norges Fotballforbund.

Oppdatert nå nettopp

Bakgrunnen er en klage til Pressens Faglige Utvalg, der Bjerketvedt gikk til angrep på Josimar. Fotballmagasinet omtalte blant annet hvorfor tidligere kommersiell direktør Erik Loe var omplassert i NFF-systemet.

Josimar svarte nylig med å avsløre at deres hemmelige kilde, var nettopp Pål Bjerketvedt.

Fredag ettermiddag ble det avholdt et digitalt allmøte i NFF, der Bjerketvedt nok en gang beklaget det som har skjedd.

– Jeg er fortsatt opprørt over at et seriøst medium blåser en kilde, men jeg erkjenner også at det var ugreit å trekke frem ansattinformasjon uansett samtaleform eller intensjon. Det har jeg beklaget til den det gjelder (Erik Loe), ansatte og forbundsstyret. Både skriftlig på intranett i forrige uke, og på et møte i dag, sier Bjerketvedt til VG.

les også Blåst som anonym kilde av Josimar: – Jeg er trist og sjokkert

– Er dette en pågående sak i NFF?

– Dette er en sak som går internt i NFF, og det vil bli flere møter og diskusjoner fremover. Jeg opplever at vi har en god og konstruktiv dialog, både med ansattrådet, forbundsstyret og Erik Loe selv. Det vil fortsette i neste uke, sier NFF-toppen.

VG fikk fredag informasjon om at ansattrådet i fotballforbundet denne uken har sendt et brev til Pål Bjerketvedt.

– Har du de ansattes tillit?

– Det er ikke overraskende at spørsmål om tillit dukker opp. Jeg har både hatt samtaler med ansatterådet, og de har sendt meg en epost med spørsmål om hvordan jeg vurderer tillit i denne saken. Det er et spørsmål vi må vurdere og diskutere videre i dagene som kommer.

– Stiller ansatterådet spørsmål til deg om tillit, eller hadde de en mening om dette selv?

– Jeg vil ikke gå i detalj på det, men spørsmål om tillit er et tema, sier Bjerketvedt.

les også NFF-undersøkelse: Klubbene sliter med å få inn treningsavgifter

– Står det at du ikke har de ansattes tillit?

– Det hverken kan eller vil jeg svare på. Men spørsmålet om tillit drøftes, sier generalsekretæren.

VG har vært i kontakt med både Geir Åge Holen og Holger Roald, som sitter i ansatterådet. De vil ikke kommentere denne saken, men henviser til leder av rådet, Petter Solland. Han ønsker ikke å gi noen kommentar.

Fotballpresident Terje Svendsen har tidligere uttrykt at han har tillit til sin egen generalsekretær.

Svendsen vil gi en orientering om den pågående saken under et møte i NFFs etiske komité 18. juni. Det bekrefter komitéleder Mina Gerhardsen overfor VG i dag.

KOMITÉLEDER: Mina Gerhardsen og etisk komité i NFF vil få en orientering om den pågående Bjerketvedt-saken 18. juni. Foto: Gisle Oddstad

Erik Loe, som er sentral i saken og fortsatt jobber i NFF, bekrefter at han har samtaler med Pål Bjerketvedt om den pågående saken.

– Hvordan opplever du alt dette?

– Saken er en belastning, sier Loe til VG.

– Er du kjent med brevet fra ansatterådet?

– Jeg får ingen informasjon om slikt. Jeg var riktignok informert om at de ville henvende seg, men jeg kjenner ikke til formen, sier Loe.

– Har du tillit til Pål Bjerketvedt?

–Jeg tror jeg skal lå ansatterådet snakke på vegne av de ansatte, og vil ikke uttale meg om hva slags samtaler man har med hverandre. Men alle snakker med hverandre på en ordentlig måte, sier han.

les også Fotballforbundet ber om ny corona-oppmykning

Loe gir uttrykk for at vendingen denne saken har tatt, kommer overraskende på ham.

– Hva skjer videre nå?

– Jeg har spilt ut noen tanker og venter på svar på det, sier Loe - uten å ville utdype hva dette handler om.

– Er Pål Bjerketvedt rett mann til å lede NFF, sett med dine øyne?

– Det er jeg ikke rett mann til å svare på. Hva jeg mener om Påls egnethet blir en avsporing. Det er Terje Svendsen som må svare på det, og han har jo svart «ja».

VIL IKKE SVARE OM TILLIT: Erik Loe, fortsatt ansatt i NFF-systemet. Foto: Jan Petter Lynau

Pål Bjerketvedt er klar på at saken er tøff for ham:

– Den er kjempevanskelig. Det har vært to veldig tøffe uker. Jeg har gått mange runder med meg selv om hvorfor det ble slik, men konkludert med det jeg har gitt uttrykk for.

– Altså beklagelsen?

– Ja.

– Har du vurdert å si «stopp» selv, trekke deg?

– Nei, det er ikke et tema nå. Det er viktig å fullføre disse samtalene og forsøke holde en god dialog. Så skal ikke jeg spekulere i hva som skjer fremover. Det viktigste nå, er å lande saken til fotballforbundets beste.

– «Overlever» du denne saken?

– Det hverken kan eller vil jeg spekulere i. Det er det andre enn meg som avgjør, sier Pål Bjerketvedt til VG.

Publisert: 12.06.20 kl. 16:52 Oppdatert: 12.06.20 kl. 17:02

Fra andre aviser