SLAKTER: Jostein Grindhaug var alt annet enn fornøyd over FKHs prestasjon mot Brann onsdag kveld. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

Nådeløs Grindhaug etter Brann-tapet: – Gud hjelpe meg så fryktelig

HAUGESUND (VG) Brann-kaptein Daniel Pedersen senket Haugesund på eget gress i serieåpningen onsdag. Jostein Grindhaug likte ikke det han så.

Nå nettopp

– Jeg så det underveis de første ti minuttene. Da tenkte jeg Gud hjelpe meg så fryktelig. Det var grått og trist hele første omgang, men det positive var at vi var med i kampen siden det sto 0-0. Men når en da ikke evner i andre omgang heller, så er det ingenting å si på det, sier en frustrert og skuffet Jostein Grindhaug etter 2–1-tapet mot Brann onsdag.

Den første omgangen slet begge lag med å produsere målsjanser, og det ble til at lagene følte litt på hverandre. I andre omgang tok Brann en tidlig ledelse, før det ble balanse i regnskapet etter 60 minutter.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

På overtid dukket Daniel Pedersen opp på et hjørnespark og sikret seieren for bergenserne:

– Det er skuffende. Utrolig skuffende for jeg hadde forventet noe annet. Nå har vi spilt to «rapa» fotballkamper de siste obligatoriske (cupfinalen mot Viking og onsdagens kamp mot Brann) og da må det være noe annet som ligger bak. Det må være noe mentalt, sier Grindhaug til VG og legger til:

– Det er et middels Brann-lag, og vi klarer ikke å være i nærheten av å ta de.

les også Se hvem som kom på rundens lag!

Fra 3–0-seier til 2–1-tap

Brann var en av Haugesunds motstandere i sesongoppkjøringen, og den kampen ble spilt ikke mer enn 18 dager før serieåpningen. Da var Haugesund overlegne og vant 3–0 på eget gress.

– Det er ikke relevant. Det var et Brann-lag som ikke var fremme i skoene, litt det samme som oss i dag, fastslår Grindhaug.

Hans kaptein Christian Grindheim mener at Brann hadde gjort hjemmeleksene sine før de møtte Haugesund for andre gang på under tre uker.

– De datt med begge kantene tidlig, og stengte av backene våre. Det var der vi høvlet over dem sist, og når vi ikke klarer å gjøre noe annet enn vi gjorde i forrige kamp så ble det tøft, sier Grindheim og utdyper:

– Vi begynner dårlig på andreballer og dueller. Brann får kampen i sitt spor og slår mye langt på Barmen. Vi var ikke helt klar for det viste det seg.

les også Brann-kaptein avgjorde på overtid da Forren gikk av banen med skade

Selvkritisk Grindhaug

Grindhaug var virkelig nådeløs da han møtte VG etter tapet mot Brann, og trakk frem at det nå så langt ut til at de skulle være med å kjempe om en topplassering.

– Dette er en tankevekker. Nå er vi på bunn, vi er et dårlig fotballag og det må vi jobbe ut fra. Det er hvert fall langt opp til øvre halvdel.

Han er imidlertid klar på at han ikke kan sable over noen enkeltspillere etter den svake forestillingen i serieåpningen.

– Det er kollektivet som må skape ting for oss. I fjor hadde vi Ibrahima Wadji og Martin Samuelsen. Nå var ikke kollektivet bra, det nytter ikke å sage enkeltspillere, det er kollektive som ikke fungerer.

Og som en del av kollektive er han også klar på at de med ansvar for spillerne må ta sin del av kaka.

– Vi må se på hva Sebastian og jeg har gjort. Hvor er det vi har bommet i to kamper på rad nå, det er ikke godt nok.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 18.06.20 kl. 16:56

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 1 1 0 0 4 – 1 3 3 2 Bodø/Glimt 1 1 0 0 4 – 2 2 3 3 Brann 1 1 0 0 2 – 1 1 3 3 Sandefjord Fotball 1 1 0 0 2 – 1 1 3 5 Vålerenga 1 1 0 0 1 – 0 1 3 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser