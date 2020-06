SKADET: Magnus Wolff Eikrem måtte gå av banen med en skade. Midtbanespilleren er usikker på hvor alvorlig det er. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Eikrem usikker etter skadesmell: – Jeg kan ikke si så mye om det

Magnus Wolff Eikrem håper han rekker Rosenborg-kampen til helgen. MFK-trener Erling Moe advarer mot det tette kampprogrammet som venter.

Nå nettopp

Molde kunne juble for en overbevisende 4–1-seier i seriepremierene, men Magnus Wolff Eikrems skade skaper bekymring for romsdalingene.

Midtbaneeleganten ruslet av banen i andre omgang. På vei inn i garderoben ble 29-åringen observert med en ispose på låret.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg kjente det i baksiden og håper det er krampe. Jeg har tatt isbad og iset, så får vi se i morgen, forteller han til VG etter kampen.

Wolff Eikrem kjente at det dro til i låret etter et skudd, men tviler på at det er en strekk da han aldri har hatt en slik skade. Nå krysser han fingrene for at han ikke mister storkampen mot Rosenborg kommende helg.

– Jeg håper ikke det. Jeg kan ikke si så mye om det, men jeg håper ikke det, sier han.

Wolff Eikrem scoret sesongens første mål i Eliteserien da han sendte gjestene i føringen etter ti minutter. Moldenseren har vært en sentral spiller for Molde siden han returnerte i 2018.

– Jeg vet ingenting, jeg tror ikke det er noe alvorlig. Jeg har ikke fått sjekket ordentlig opp i det, sier Molde-trener Erling Moe om at midtbanespilleren måtte gå av banen.

Det ble en kort oppkjøring for Molde og resten av eliteserielagene, og Moe frykter konsekvensene hvis man ikke disponerer spillerne riktig i det tette kampprogrammet som venter.

– Jeg tror det er viktig at vi bruker troppen skikkelig. Kjører vi på med de samme guttene hele tiden, kan det bli farlig, sier treneren, som benytter seg av alle fem byttene i dagens kamp.

Senest på torsdag ruslet fire Molde-spillere skadet av trening.

– Vi har faktisk vært veldig forskånet gjennom hele vinteren og våren, men så fikk vi et lite ras på torsdagen. Heldigvis klarte vi å stable de fleste på beina til i dag. Men på torsdag så det ikke bra ut.

Publisert: 17.06.20 kl. 04:59

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser