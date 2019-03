SJEFER: Landslagstrener Janne Andersson og kapteinen Andreas Granqvist på treningen før lørdagens Romania-kamp. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige-kapteinen: – Vi er kanskje det beste LAGET i verden

Uten utpregede stjerner kom Sverige til kvartfinalen i VM - og derfor synes kapteinen Andreas Granqvist det er grunn til å bruke store ord foran EM-kvalik-kampene mot Romania (lørdag) og Norge (tirsdag).

– Vi har ikke de beste spillerne. Men vi er kanskje det beste laget i verden. Det er ikke mange som slår oss på samhold i laget, sier «Granen» ifølge Expressen.

– Vi har en positiv atmosfære i gruppen, og det betyr veldig mye.

I VM gikk det helt til kvartfinalen, der det ble 2–0-tap for England.

Anders Granqvist er en drøm for en trener. Helsingborg-spilleren gir absolutt alt, og mangler fullstendig stjernenykker. Han ble utpekt som kaptein da Janne Andersson overtok etter Erik Hamrén.

– Jeg er utrolig stolt og fornøyd med det vi har prestert med landslaget siden Janne kom inn. Og jeg er minst like stolt over hva vi har oppnådd sammen. Det vi har bygd sammen i Jannes tid har gjort at vi har fått suksess. Det er et utrolig lagarbeide, sier Granqvist, fortsatt ifølge Expressen.

Etter som både Victor Lindelöf og Pontus Jansson har meldt forfall, er det et åpent spørsmål hvem som skal spille midtstopper sammen med Granqvist mot Romania og Norge.

Men også lengst framme er det uvisst. Ifølge Aftonbladet kan Alexander Isak eller Robin Quaison komme til å spille spiss sammen med Marcus Berg. I VM var det Ola Toivonen som hadde den rollen.

– Han holder virkelig nivået og kvaliteten som trengs i et svenske A-landslag, sa trener Janne Andersson om Isak tidligere i uken.

Alexander Isak er vidunderbarnet som fikk kontrakt med Borussia Dortmund som 17-åring. Nå er han 19 og - i likhet med Martin Ødegaard - lånt ut til nederlandsk fotball. Nå spiller han for Willem II.

Sverige håper å gå til EM, men den kjente kommentatoren Olof Lundh minner i Fotbollskanalen.se om historien:

Etter VM-bragden i 1994 klarte ikke Sverige å kvalifisere seg hverken for EM i England i 1996 eller VM i Frankrike i 1998.

– Selv om gruppen kanskje er en av de vanskeligste, så burde det ikke være umulig å holde Norge og Romania bak seg om vi regner med Spania som en trolig gruppevinner, skriver Lundh.

