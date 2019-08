PÅ GULLJAKT: Håkon Evjen (t.v.) feirer sitt mål mot Vålerenga da Glimt vant 4-0 i seriekampen mandag. Foto: Jostein Magnussen, VG

Bodø/Glimt budsjetterte med bunnkamp – gull vil gi millionrush

Før kveldens toppkamp mot Odd, lukter bodøværingen gull. Og vinner Bodø/Glimt Eliteserien, renner millionene inn på konto.

Med beskjedne resultater og 1. divisjonsspill så sent som i 2017 var det et nøkternt budsjett som årsmøtet i Bodø/Glimt godkjente i mars.

Klubben har budsjettert med en 13. plass i serien, noe som vil gi ni millioner kroner fra resultatpotten til Norsk Toppfotball.

Klarer de gule å vinne serien for aller første gang, øker utbetalingen til 24 millioner kroner. Differansen er 15 millioner kroner brutto.

– Vi ligger «foran skjema», men vi kan ikke drive ut i fra håp eller tro. Det er en oppside der hvis vi presterer bra. Skulle vi klare å være med inn og være topp 4 i serien så vil det være positivt for klubben økonomisk. Men vi løfter ikke blikket dit, vi er midt i et driftsår, midt i sesongen, har de poengene vi har i et relativt rolig overgangsvindu, sier daglig leder Frode Thomassen til VG.

Oppsiden er betydelig. Mens en 1. plass gir 24 millioner kroner av resultatpotten, belønnes en 2. plass med 20,5 millioner og en 3. plass med 17 millioner.

I verste fall betyr det en dobling av inntektene med en 3. plass. Et historisk gull gir en tredobling.

– Skulle Glimt vinne serien så får de rundt to millioner kroner i merkostnader ettersom de som henter mest av inntektene også betaler størst andel av fellesskapets kostnader, forklarer Rune Riberg, økonomisjef i Norsk Toppfotball.

Det betyr at nettoen ved et gull sammenlignet med budsjettert 13. plass ligger rundt 13 mill fra resultatpotten. I tillegg kommer midler fra en kommersiell pott samt utviklingsmidler. Totalt dreier det seg om rundt fire millioner kroner for Glimts del.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen. Foto: Mats Torbergsen/NTB Scanpix

Siden Glimt knapt har kjempet i toppen siden 2003 er det ikke så mye som ligger i «gullpotten» i avtalene med sponsorene.

– Det er noe, men ikke så mye å få ut fra sponsorene i gullbonus. Så har det heller ikke vært noe spesielt fokus på medaljer. Vi må bygge klubben over tid og jobbe med en drift som reflekterer det årsmøtet sa i mars. Målet er å gå i balanse, så vil spillersalg og resultatkomponenter være på oppsiden, fastslår Frode Thomassen.

Med to dager igjen av overgangsvinduet ser det ut som klubben beholder to av de heteste salgsobjektene, Håkon Evjen og Amor Layouni.

– Har Glimt-spillerne forhandlet noen gullbonus?

– I mange klubber har man individuelle bonuser, her i Bodø har vi kollektive bonusordninger hvor man er opptatt av teamet og laget som leverer. Vi har en felles avtale knyttet til alle som er i apparatet, både spillere og trenere.

PS! Glimt, som leder serien to poeng foran Molde, møter Odd i Skien fredag kveld klokken 19.00. Kampens sendes på Max. Under her er målene i 4–0-seieren mot Vålerenga mandag:

