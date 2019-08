HEVNEN ER SØT: Her setter Ulrik Saltnes inn 1–0 bak Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson. Det ble starten på festen i Bodø. Foto: Jostein Magnussen, VG

Bodø/Glimt til topps med festfotball - ydmyket Vålerenga

BODØ (VG) (Bodø/Glimt-Vålerenga 4–0) Han berget ett poeng borte mot Sarpsborg 08. I kveld startet Ulrik Saltnes (26) moroa da Bodø/Glimt inntok tabelltoppen etter en festforestilling.

26-åringen sto klar som gjedda i sivet da Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson var uheldig på et skudd fra Håkon Evjen. Saltnes lot seg ikke be to ganger og sendte Glimt i ledelsen og opp på gullplassen i Eliteserien.

Da var det spilt 10 minutter på Aspmyra. Deretter ble det en sjansebonanza uten like fra de gule. Det kunne stått både 2–0, 3–0 og 4–0 til pause, men i tur og orden bommet Ole Amund Sveen, Philip Zinckernagel og Amor Layouni på store sjanser.

Glimt har ikke tapt en kamp siden 5. juli. Da ble det smått pinlige 0–6 mot Vålerenga i Oslo (rekordtapet er 0–7 borte mot Viking i 1996). I kveld var det «payback-time».

Seiersresepten er kontringsspill av klasse med mange i angrep når de «går», gjenvinninger høyt i banen og en direkte spillestil i den klassiske 4–3–3-formasjonen som få norske lag behersker bedre enn nordlendingene om dagen.

Skaderammet

Om Glimt sløste de første 45 minuttene, så var effektiviteten en helt annen i 2. omgang. 55 minutter var spilt da Håkon Evjen - i dag flyttet ned på midtbanen - styrte inn 2–0 etter at Erlend Dahl Reitan hadde gjort grovjobben.

Jubelen hadde akkurat lagt seg da Vålerengas Aron Dønnum stusset ballen i eget mål bak keeper på en corner tre minutter senere. Han scoret to av målene i nedsablingen av Glimt i Oslo.

Ole Amund Sveens 4–0 var av det enkle slaget. I hjemmedebuten på Aspmyra var han på rett plass etter at et innlegg fra Zinckernagel falt ned i fanget på ham.

Vålerenga, som ikke har vunnet en kamp siden hjemmemøtet mot Glimt i juli, var rammet av både skader og karantener før denne kampen. Det forklarer noe, men ikke alt.

Fasiten er to poeng på de siste fem kampene.

PS! Det var sesongbeste på tribunen i kveld: 3860 tilskuere...

Publisert: 26.08.19 kl. 20:50

