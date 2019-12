OVERRASKET: Ole Gunnar Solskjærs dom over 3–0-seieren mot Colchester skapte reaksjoner på TV hjemme i Norge. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjærs dom forbløffet norsk ekspert – slik svarer United-sjefen

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) mener laget hans var bedre i den målløse førsteomgangen mot lilleputt Colchester enn etter pause, da de scoret tre mål og sikret en plass i ligacupens semifinale.

Den noe overraskende dommen over kampen kom i intervjuet med Viasports Jan Åge Fjørtoft like etter 3–0-seieren over motstanderen fra nivå fire i det engelske ligasystemet.

Og den fikk fotballekspert Morten Langli til å reagere.

– Det er jeg sterkt uenig i, for i første omgang synes jeg de var veldig dårlige, sa Langli i Viasport-studio og fortsatte:

– Det var utrolig mye å ta tak i mot etablert forsvar med dårlig balltempo. Første omgang var elendig i mine øyne. Der tror jeg faktisk han må gå og se den kampen en gang til, hvis ikke er vi sterkt uenig i hva som er bra og dårlig fotball.

Men da Solskjær stilte til pressekonferanse på Old Trafford, noen minutter etter Viasport-intervjuet og reaksjonen i studio, var han enda mer bastant og sa at laget hans var «milevis bedre» i første omgang enn i andre. Dette til tross for at kampens tre mål, signert Marcus Rashford, Anthony Martial og et selvmål av Ryan Jackson, altså kom etter pause.

VG konfronterte Solskjær med reaksjonen han hadde skapt i hjemlandet og ba ham utdype utspillet.

– Jeg synes vi tok foten av gasspedalen (i andre omgang). Vi presset dem ikke, vi lot dem ha ballen, vi begynte å ta avgjørelser som vi vanligvis ikke tar. Vi prøvde å drible folk da det ikke var rom, vi prøvde å skyte fra feil hold … det handler om å lære seg hvilke avgjørelser man skal ta hele tiden, sier Solskjær og fortsetter:

– Det hender at man bommer på sjanser, som vi gjorde i første omgang, men vi presset på, vi var tålmodige, vi bearbeidet dem og vi skapte sjanser.

Manchester United dominerte som forventet kampen mot Colchester og hadde en ballbesittelse på 74 prosent. Kampbildet blir garantert et helt annet i semifinalene, der de skal møte byrival Manchester City over to oppgjør.

Solskjær gikk seirende ut av duellen mot Pep Guardiola på Etihad Stadium for bare halvannen uke siden, men nordmannen tror ikke den samme planen kommer til å fungere neste gang de møtes.

– Jeg tror ikke du kan slå City to eller tre ganger på rad med samme taktikk, så vi må prøve å gjøre noen ting bedre enn vi gjorde sist, for jeg er sikker på at Guardiola kommer til å fyre opp laget sitt, sier Solskjær.

Han er nå to tøffe semifinale-kamper unna finalen i ligacupen, det eneste engelske trofeet han ikke klarte å få på CV-en som spiller.

– Gjør det at du er ekstra motivert for ligacupen personlig?

– Nei. Jeg vil heller vinne Champions League, for å være ærlig. Men det er en cup vi er med i, og vi vil vinne hver turnering vi deltar i. Nå har vi en sjanse. To kamper til, så er vi i finalen, sier Solskjær før han innser at han forsnakket seg:

– Så har vi en mulighet til å være i finalen. Unnskyld!

