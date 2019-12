Solskjærs United slo kraftig tilbake etter grusom start: – God innstilling

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Newcastle United 4–1) En etterlengtet forestilling av underholdende angrepsfotball lyste opp romjulen til Ole Gunnar Solskjær (46) da han trengte det som mest.

– Vi tvang dem til å gjøre feil med presset, intensiteten og innstillingen vår. Vi gjorde det vanskelig for dem, sier Solskjær.

Nordmannen, som feiret ettårsjubileet for sin hjemmedebut som Manchester United-manager, fikk for alvor oppleve hvor fort det kan snu i fotball.

Etter 20 begredelige minutter lå laget hans under etter en scoring av Newcastles unggutt Matthew Longstaff. Det var mer bensin på kritikernes bål etter helgens 0–2-tap mot Watford.

«You’re getting sacked in the morning», sang Newcastle-fansen, som overdøvet et rystet hjemmepublikum.

Så våknet Manchester United til liv. I løpet av 18 heseblesende minutter var 0–1 gjort om til 3–1 takket være tre skrubbsultne angripere: Anthony Martial, Mason Greenwood og Marcus Rashford.

– Vi viste veldig god innstilling, sier midtstopper Harry Maguire på Amazon Prime Video.

Først utlignet Martial ut av ingenting med en avslutning i nærmeste hjørne fra utsiden av 16-meteren. Så snappet Greenwood opp en stygg feilpasning og banket ballen i mål via en Newcastle-spiller og tverrliggeren. Tre minutter før pause stanget Rashford inn enda en scoring etter innlegg fra Aaron Wan-Bissaka.

Plutselig var det stille i bortesvingen. I stedet runget de gamle slagerne ut over Old Trafford: «Ole, Ole, Ole», sang Manchester United-fansen, og fulgte opp med «You are my Solskjær, my only Solskjær».

Før kampen mot Newcastle, som slo Solskjærs menn på St. James’ Park i oktober, hadde Manchester United kun vunnet én av de 17 siste seriekampene der de hadde ballen mer enn motstanderen.

Men denne gangen så de ikke ut som et lag som har problemer mot lavtliggende, kompakte forsvar. Manchester United hadde ballen over 70 prosent av tiden og brukte den godt også etter pause, da Martial utnyttet en ny feilpasning hos Newcastle og satte inn sitt andre mål for kvelden.

– Man kan ikke gjøre slike feil på dette nivået. Vi ga dem scoringer. Det kostet oss kampen, sier Newcastle-manager Steve Bruce.

Med en komfortabel tremålsledelse kunne Solskjær rette blikket mot bortekampen mot Burnley om bare to dager: Rashford og Martial ble begge byttet ut med rundt 25 minutter igjen å spille, og gikk rett i garderoben for å begynne restitusjonen.

I tillegg fikk Paul Pogba finpusse formen sin med sin første hele omgang siden den langvarige ankelskaden. Lørdag er han høyaktuell for sin første kamp fra start siden september, ettersom Scott McTominay trolig vil være ute med skade etter å ha forlatt Old Trafford på krykker.

Seieren sender Manchester United opp på syvendeplass – og avstanden opp til fjerdeplass Chelsea er redusert til bare tre poeng etter at Frank Lampards menn gikk på et overraskende hjemmetap mot Southampton.

