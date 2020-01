I SLAG: Geir Bakke var i godt humør på sin første arbeidsdag som Lillestrøm-trener torsdag. Til venstre skimtes sportssjef Simon Mesfin. Foto: Mattis Sandblad

Geir Bakke-prisen var på tre millioner – Lillestrøm betaler null

LILLESTRØM (VG) Egentlig kostet Geir Bakke tre millioner for en norsk klubb å kjøpe ut av langtidskontrakten med Sarpsborg. Men Lillestrøm betaler ikke en krone i «overgangssum» for sin nye trener.

Daglig leder Espen Engebretsen i Sarpsborg innrømmer overfor VG at Geir Bakke går vederlagsfritt til Lillestrøm. Da treneren forlenget Sarpsborg-avtalen etter å ha sagt nei til Rosenborg i desember 2018, ønsket han å få inn en tilleggsklausul som åpnet opp for at han på et vis likevel kunne forlate Sarpsborg.

– Det var én mulighet, og det var sammensatt av flere parametre. Vi kan ikke gå inn på avtalen, men det er flere ting som har inntruffet på samme tid, sier Engebretsen.

Da Romerikes Blad koblet Bakke til den ledige LSK-jobben etter nedrykket, meldte Engebretsen både at de så på det som uaktuelt å slippe sin trener – og at det uansett ville bli dyrt for en norsk klubb.

Nå oppgir Engebretsen utkjøpssummene overfor VG:

Bakke skulle egentlig kostet tre millioner kroner å kjøpe ut for en konkurrent, altså en norsk klubb. Om en internasjonal klubb hadde kommet på banen, hadde han kostet 1,5 millioner kroner. Men LSK betaler altså null.

– Var det fordi det var nettopp Lillestrøm – for romerikingen Bakke?

– Nei, det kunne vært Sandnes Ulf. Det er en sammensatt grunn, svarer Sarpsborgs daglige leder.

– Ble dere overrasket over at han benyttet seg av den?

– Det må du være åpen for at skjer i denne bransjen. Vi har bare gode ting å si om Geir. Vi har fått et fantastisk vennskap og kommer helt sikkert til å benytte av hverandres kompetanse fremover. Noen ganger får du noe som treffer deg i magen og kiler tilstrekkelig nok til at du ønsker å prøve. Så vi ønsker både Geir og Lillestrøm lykke til. Til syvende og sist kan dette være bra for alle parter, tror Engebretsen.

LSK får pengehjelp

– Dialogen med Sarpsborg har vært veldig fin. Det er det jeg kan si, sier styreleder Morten Kokkim i Lillestrøm.

Klubben står overfor underskudd og økonomiske kutt som følge av det dramatiske nedrykket fra Eliteserien. Styrelederen bekrefter at støttespillere har bidratt til at klubben kunne gå for Bakke, som vil tjene som en eliteserietrener i OBOS-ligaen.

Etter det VG kjenner til, lønnes den nye LSK-treneren omtrent som forgjenger Jörgen Lennartsson. Det vil si et sted mellom 1,5 og 2 millioner kroner i året.

– Det har vært innenfor det vi på forhånd så for oss å klare. Så er det mulig å få litt bistand utenfra. Det er folk som har lyst til å være med på denne satsingen, opplyser Lillestrøms styreleder.

– Hadde det gått uten bidragene?

– Det hadde i alle fall blitt vanskeligere. Da måtte vi spart mer på andre ting, sier Kokkim.

Geir Bakke selv vil heller ikke gå i detalj på hvordan han kom seg ut av kontrakten med Sarpsborg, som egentlig varte ut 2024-sesongen. Nøyaktig samme tidsperspektiv gjelder på Åråsen: Han er LSKs mann de fem neste sesongene.

– Det var en exit-mulighet i avtalen, ja. Det var det, sier 50-åringen fra Rælingen – som avviser at han måtte presse på internt i Sarpsborg for å bli sluppet til Lillestrøm.

– Har du dårlig samvittighet for at Sarpsborg ikke får penger for deg?

– Hvis man ser forskjellen på Sarpsborg 08 da jeg kom dit, og da jeg dro, har jeg ikke dårlig samvittighet, smiler Bakke, som trente Sarpsborg til blant annet seriemedalje, cupfinale og Europa Leagues gruppespill.

– Gult hjerte

Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin svarer «ingen kommentar» på alt som har med økonomi å gjøre for å få Bakke til Lillestrøm. Men han ser den at mange ville se på det som urealistisk å få den tidligere Sarpsborg-treneren til å gå ned én divisjon.

– Jeg har hatt Geir som trener selv i yngre dager på Skjetten og holdt kontakt med Geir gjennom årene. Vet at han brenner veldig for LSK og som romeriking har et stort LSK-hjerte. At han på et tidspunkt ville være ekstremt motivert for å ta LSK inn i fremtiden, var vi hundre prosent sikre på, sier Mesfin og fortsetter:

– Så var det alt det andre: At han var under en kontrakt og hadde ambisjoner og motivasjoner med den klubben. Dét var jeg ikke hundre prosent sikker på. Da vi hadde peilet ut Geir Bakke som førstekandidat etter litt tid og fikk tillatelse fra Sarpsborg til å snakke med ham, følte jeg at Bakke tente veldig på ideen og traff hjertet hans. Det visste vi var gult innerst inne, smiler Lillestrøms sportssjef.

