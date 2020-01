Nyland imponerte da Villa økte Wembley-sjansen

(Leicester - Aston Villa 1–1) Ørjan Håskjold Nyland (29) sto for flere gode redninger da Aston Villa sikret seg et godt utgangspunkt foran returmøtet i ligacupsemifinalen.

Hjemmelaget Leicester var store favoritter før kveldens semifinale, men 1–1-resultatet øker sjansen for at det blir en nordmann å se i finalen på Wembley 1. mars. Returkampen spilles på Villa Park 28. januar.

Etter at Tom Heaton ble skadet mot Burnley er det nemlig Nyland som har fått keeperjobben i Aston Villa, og slik det så ut mot Leicester trenger ikke Villa-ledelsen å jakte ny keeper i januarvinduet.

For selv om Det ble 1–2-tap borte mot Fulham i FA-cupen sist helg, fikk Nyland ros for sin innsats der. Mot Leicester og Premier League-toppscorer Jamie Vardy holdt han nullen helt til det gjensto et drøyt kvarter.

FORTVILET: Ørjan Håskjold Nyland er misfornøyd etter at Kelechi Iheanacho har satt inn utligningen. Foto: Rui Vieira / AP

Da banket Kelechi Iheanacho inn 1–1 etter slurvete spill av Villa-duoen Kortney Hause og Douglas Luiz.

Men før det hadde Nyland gjort tre-fire gode redninger, og holdt et hardt presset Villa-lag inne i kampen.

Mot spillets gang i første omgang tok Aston Villa ledelsen da backen Frederic Guilbert kastet seg frem inne i feltet og styrte inn et overlegg fra Anwar El Ghazi etter 28 minutter.

Da hadde Nyland nettopp reddet to ganger fra Vardy - mannen med 17 scoringer på 19 Premier League-kamper så langt i sesongen. Etter 19 minutter blokkerte Nyland en Vardy-avslutning fra skrått hold, og fire minutter senere var han meget våkent ute og stoppet Vardy alene igjennom.

Det er bare et år siden at Nylands situasjon i Aston Villa virket blytung. Han fikk riktignok mye spilletid i Championship, men slapp inn mange mål og var lite populær blant fansen. På toppen av det hele røk han akillesen i romjulen 2018, og var borte fra banen i åtte måneder.

Nå ser mannen med 28 A-landskamper ut til å være tilbake for fullt, og det er gode nyheter for landslagstrener Lars Lagerbäck før den viktige EM-playoff-kampen mot Serbia 26. mars.

