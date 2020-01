GLEDE: Datteren Isabella var glad da pappa Ronny kom hjem etter å ha skrevet kontrakt med New York City. Foto: Knut Espen Svegaarden

Deila om New York-jobben: – Rett før jul ringte telefonen. Det endret alt.

GRESSBANEN (VG) Gleden var stor da hun fikk hjem pappaen sin onsdag kveld. Men det er ikke mye Isabella (3) får se til Ronny Deila (44) de neste månedene.

Første oppgave for den nyansatte New York City-treneren: To måneders treningsleir – i Orlando, California og Florida.

– Det er ikke noe poeng i at familien kommer over til New York før sesongen starter. Jeg er jo nesten ikke der selv, sier Ronny Deila.

13. desember, dagen etter at han skrev treårskontrakt med Vålerenga, dro han til Colombia på ferie.

Siden har han ikke vært i Norge – før nå. Nå er han hjemme for å ordne de siste detaljene med visumet du trenger for å jobbe og bo i USA. Torsdag morgen fikk han godkjennelsen. Planen er å reise til New York allerede lørdag eller søndag denne uken, mandag er seneste mulighet. Det har gått i ett siden han, rett før jul, fikk en telefon fra «City Group», med spørsmål om han kunne være interessert i år trene New York City FC.

Vi kommer tilbake til den samtalen.

Han tar imot VG i huset han og kona Ana kjøpte på Gressbanen i Oslo da Deila overtok som Vålerenga-trener høsten 2017. Huset ligger rett ved Ready-banen. Vi hører folk spille bandy der, mens flomlysene lyser opp hele nabolaget.

Gleden er stor da Isabella skjønner at pappa er kommet hjem. Hun er i 2. etasje sammen med Deilas svigermor da pappa kommer hjem. Hun rusher ned trappene.

«Isabella, født i Marbella», sier Ronny Deilla – og smiler og løfter henne, da datteren kommer løpende mot ham. Hun vil vise ham noe hun har tegnet; at Deila har vært i Manchester og underskrevet en treårskontrakt med New York City FC, det bryr treåringen seg fint lite om.

Historien om Ronny Deilas treårskontrakt med New York City FC starter på mange måter i Madrid så tidlig som i 2011, nærmere bestemt 28. juli. Strømsgodset, med Deila som trener, har kommet seg til 3. runde av kvalifiseringen til Europa League og skal møte Atlético Madrid.

MED VIEIRA: Ronny Deila på telefonen med tidligere New York City-trener Patrick Vieira. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Vi tapte 2–1, men vi fikk veldig mye ros etter kampen, for måten vi hadde spilt fotball på. Blant annet fra Patrick Vieira. Første gangen jeg møtte Vieira var den gangen. Han hadde akkurat lagt opp, og var i Manchester City-systemet, forteller Deila.

Hvis du tror på tankens kraft, så kan vi fortelle at mens vi snakker om Vieira, så ringer Ronny Deilas telefon. Han viser telefonen. Der står det «Patrick Vieira ringer».

– Kanskje du bør ta den ... sier vi.

Patrick Vieira var en stor fotballspiller, som ble en del av Manchester City mot slutten av karrieren sin. Han la opp etter å ha vunnet FA-cupen med City i 2011. Så ble han akademi-trener i klubben – før han overtok som trener i nettopp New York City FC. Nå ringer Vieira for å ønske Deila velkommen i «City Group», og som trener i hans gamle klubb.

– Vi hadde et godt forhold til Manchester City mens jeg trente Strømsgodset. Patrick Vieira kom til oss og holdt et sånn «Q & A» (alle kan stille spørsmål, Vieira svarer). Vi har holdt kontakten hele veien, sier Deila.

Og det gjorde han også med Manchester City. Da han ble manager i skotske Celtic i 2014, lånte han flere spillere fra den engelske klubben, Jason Denayer, John Guidetti, Dedryck Boyata og Patrick Roberts. Så kontakten har vært der hele tiden, og trolig fikk han igjen for dette nå når trenerjobben i New York City ble ledig.

– Jeg har lært mye ved å holde kontakt med Manchester City, sier Ronny Deila.

Så sent som 12. desember skrev Ronny Deila under for tre nye år i Vålerenga, etter en svært turbulent fjorårssesong der klubben gikk 12 kamper på rad uten seier.

Det var ikke i hans villeste fantasi at han en måned senere skulle være på vei til treningsleir med New York City.

– Vi hadde vært gjennom en tøff evaluering med spillerne i Vålerenga, og jeg var både sliten og glad for at klubben hadde lagt en plan for de neste tre årene. Alt føltes riktig, ikke minst å signere en lang kontrakt med klubben, sier Deila.

Dagen etter, 13. desember, dro han på ferie til konas hjemland Colombia, sammen med Ana og Isabella. De skulle være der i 16 dager, ikke komme hjem før nyttårsaften.

– Rett før jul ringte telefonen. Det endret alt, sier Deila.

«Kan du være interessert i å jobbe med New York City. Vi trenger en god trener,» var beskjeden. Deila sa han skulle tenke på det. Og tankene ble klarere og klarere: Dette var noe han virkelig ville.

– Jeg liker City-organisasjonen, den er så proff. Jeg har lenge hatt lyst til å jobbe med dem, pluss at jeg alltid har ønsket å oppleve USA. Nå kom begge deler på en gang. Jeg kunne ikke si nei, forteller Deila.

Da han signaliserte, i romjulen, at dette var noe han ønsket, da gikk det fort. Deila dro til New York i romjulen for å snakke med New York City.

– Jeg var der i en dag, og partene dro hver til sitt for å tenke. Det var et slags jobbintervju, sier Deila.

MED PAPPA: Isabella Deila er født i Marbella, Spania, der Ronny møtte kona Ana. Foto: Knut Espen Svegaarden

To dager etter kom tilbudet, og da tok Deilas agent Tore Pedersen seg av forhandlingene med klubbene.

– Jeg snakket selvsagt med Vålerenga, informerte Erik Espeseth (daglig leder i Vålerenga) om at dette var noe jeg ville. Han ville ikke miste meg, men han forsto at dette var en mulighet det var vrient å si nei til.

Dette var andre gangen Espeseth måtte se Deila la seg friste fra utlandet. Som leder i Strømsgodset så han at suksesstreneren dro til Celtic. Nå gjorde han det samme som Vålerenga-leder. Når en trener ønsker seg et annet sted, da er det nesten umulig å stoppe det.

– Planen var Vålerenga, det var derfor jeg skrev under. Måten VIF har håndtert saken på etter at interessen fra New York kom, den er imponerende. All honnør til ledelsen i Vålerenga, sier Ronny Deila.

Så i stedet for at han starter på en treårsavtale med Vålerenga, blir det samme lengden på kontrakten med New York City FC. En klubb han virkelig fikk et godt inntrykk av mens han var der.

– Jeg fikk en slags familie-følelse, og sportssjefen, David Lee, gjorde at jeg virkelig fikk lyst på jobben. Vi har en spillergruppe som er i sin beste alder, potensialet er veldig stort. Jeg gleder meg veldig til å starte i en klubb som har alle forutsetninger for å lykkes, sier Deila.

Har han dårlig samvittighet, overfor Vålerenga?

– Nei, men det er jo vemodig å reise, både fra Oslo og folkene i Vålerenga. Men jeg håper og tror at det grunnlaget vi har lagt her, gjennom de siste årene, er så godt at Vålerenga fort blir et topplag nå.

Hvem mener så Deila at bør være hans egen erstatter i Vålerenga?

– Det må være en som følger det som er startet på, med en lokal og ungdommelig profil. Men jeg håper også at det er en fritt-talende og litt breial fyr. Vålerenga, som klubb, trenger at noen våger å si noe. Det hører med, mener Deila.

Selv skal han altså ut på treningsleir, først åtte dager i Orlando, to dager «hjemme» i New York, så 16 dager i California, to dager fri igjen – og så til Florida. Sesongen starter med Champions League 20. februar. Serien, MLS, starter 1. mars.

– New York City er en ung klubb. De har vært nær, men fortsatt ikke vunnet noe. Mitt mål er å bli den første som vinner et trofé med New York City, sier Ronny Deila.

Kona Ana har kommet fra jobb, middagen skal lages, og den lille familien skal få være i fred. De har ikke mange dagene sammen før de blir splittet igjen.

Sånn er store deler av livet som fotballtrener.

– Men Sjømannskirken i New York har allerede vært i kontakt med meg. Det blir torskemiddag med 44 mann – en gang i måneden, gliser Ronny Deila.

