Glimt-sjefen spøker om ettertraktede stjerner

KRISTIANSUND (VG) Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen ville satt skyhøye prislapper på typer som Håkon Evjen (19), Fredrik Bjørkan (20) og Amor Layouni (26) hvis det var opp til ham.

– Jeg tror spillerne skal være glad for at det ikke er jeg som bestemmer prisen, for det hadde vært astronomiske summer.

– Snakker vi milliarder da?

– Ja. Nesten. Nesten, sier Knutsen til VG og gliser.

Med den sterke 2–1-seieren over Kristiansund onsdag kveld, avanserte Bodø/Glimt til 1. plass på eliteserietabellen. Der har ingen lag fra Nord-Norge vært på dette stadiet av sesongen siden 2004.

Vil beholde stjernene

Med to poengs forsprang til tabelltoer Molde og 13 kamper igjen å spille, er det realistisk å tro på gull i Bodø. Det blir selvsagt tøft å holde helt ut, men ingen kan avskrive det gulkledde sensasjonslaget.

Knutsen vet samtidig at han trolig er nødt til å beholde sine største profiler for å holde liv i drømmen. Det inkluderer navn som de målfarlige kantspillerne Evjen og Layouni, samt den bunnsolide venstrebacken Bjørkan.

– Det er veldig mye prat om dem i mediene og det går mange rykter. Det er jo egentlig slik vi ønsker å ha det. Jo mer prat det er om våre spillere, desto bedre har vi gjort det. Men så er det nå forholdsvis stille på Frode Thomassens telefon, sier Knutsen, med henvisning til klubbens daglige leder.

Matchvinneren mot KBK, Jens Petter Hauge, forteller her at han håper lagkameratene blir i klubben.

Evjen tror han blir

Evjen forteller til VG at det foreløpig ikke er noen konkrete tilbud for ham å ta stilling til. Derfor regner 19-åringen med å bli værende i Glimt ut sesongen, selv om han ikke kan utelukke at noe plutselig vil skje allerede i sommer.

– Jeg har kontrakt her, og det betyr jo noe. Vi får bare se, sier Evjen.

– Hvor mye ville det betydd for deg å ta gull med Glimt?

– Det ville selvfølgelig vært helt fantastisk. Det ville vært helt utrolig å få være med på å ta et gull med denne gjengen som jeg har spilt med i to-tre år, forteller narvikværingen som scoret sitt 8. mål for sesongen i seieren over Kristiansund.

Glimt kan forsterke

Det best tenkelige scenarioet for alle som er glad i gultrøyene, er at laget kommer styrket ut av sommerens overgangsvindu. Og det kan fort hende at de henter inn én eller flere spillere.

– Ja, det kan skje. Skal det skje, skal det være noen som passer inn i profilen og kulturen vi har. Det er 50–50, anslår Knutsen, som nylig så spissen Geir André Herrem forlate klubben til fordel for svenske Kalmar.

– Er det primært en erstatter for Herrem dere ser etter?

– Nei, vi er mer søkende i andre posisjoner. Vi føler vi er ganske bra dekket på spissplassen, sier Knutsen, uten å ville avsløre hvilke roller de har sett nærmere på.

Publisert: 15.08.19 kl. 11:14

