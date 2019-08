SCORING: Ikke så mye å feire for Stoke-keeper Jack Butland til nå denne sesongen. Foto: Dave Thompson / PA Wire

– For tidlig å bekymre seg for nedrykk

Tippekamp-generasjonens lag Stoke skulle rykke opp. De var ikke i nærheten. Kan det lykkes nå?

Nå nettopp

Stoke kom fra Premier League - og skulle tilbake. Men i stedet var «The Potters» det laget som skuffet desidert mest i sist sesongs Championship og ble nummer 16.

Etter tre serierunder er Stoke faktisk på aller siste plass, nummer 24, på nivå to.

Nedturen i 2018/19 kan vel ikke bli til en katastrofe denne sesongen? Eller kan den det?

– Det har vært en forholdsvis begredelig serieåpning, innrømmer Stoke-supporter og TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

– Men det er for tidlig å bekymre seg om et mulig nedrykk til nivå tre. Jeg ser ingen grunn til å gjøre det.

Stoke-tilhengeren var sikker på at det ikke ble opprykk sist sesong. Om 2019–20 sier hun:

– Jeg tror det kan bli vanskelig i år også. Men ting kan snu fort.

Stoke har bare ett poeng. Det har blitt tap mot Queens Park Rangers og Charlton - og uavgjort mot Derby.

– Det var tøft å rykke ned etter ti år i Premier League. Det er tøff konkurranse i Championship. Jeg tror klubben først og fremst trenger stabilitet og kontinuitet nå, sier Mina Finstad Berg, og fremholder at manager Nathan Jones har en tydelig spillestil og vet hva han vil.

– Dessverre har keeper Jack Butland hatt noen inngripen som ikke har vært bra. Det skaper litt usikkerhet når du har en landslagskeeper som gjør feil.

Jack Butland regnes av svært mange som ligaens beste målvakt. Han ble med ned fra Premier League og har utrolig nok blitt værende også etter den første skuffende første sesongen i Championship.

Supporterstøtten er også bra: Mer enn 25 000 tilskuere i snitt på hjemmekampene i keramikkbyen sist sesong. Det var riktignok 9000 mindre enn Leeds United, men ikke så langt bak klubber som Nottingham Forest og Derby. Kapasiteten på Stokes stadion er rundt 30 000.

Manager Nathan Jones var en trollmann i Luton, men da han ble hentet inn til Stoke rett etter nyttår, ble han sant å si ingen stor suksess. På 20 ligakamper med han som sjef, vant Stoke bare tre (samt 11 uavgjort og seks tap).

Nå må han vise hva han duger til.

VGs tips: Hjemmeseier

Preston har vunnet sin ene hjemmekamp (liga), men har gått på to strake bortetap. Og Stoke sikret seg sommerens første poeng på lørdag på egen bane mot opprykksfavoritten Leeds.

Dette er med andre ord to lag som famler etter å finne form og stabilitet - noe som ikke er en helt uvanlig situasjon blant Championship-lag i august.

Det faktum at Stoke har sluppet inn minst to mål per ligakamp i sommer, og at de kun har vunnet én bortekamp på 14 siste (1–4–9) taler mot en Stoke-seier i kveld. Tenk også på at Preston står med 10–3 i målforskjell på tre seneste hjemmekamper på eget gress (vårsesong inkludert).

Over 2,5 mål til 1,87 i odds er en spill-mulighet. Men hjemmeseier til 2,35 i odds er førstevalget. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasport 2 viser kampen.

Publisert: 21.08.19 kl. 14:56

