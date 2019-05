«MVP»: Cristiano Ronaldo iført Juventus’ nye og utskjelte drakter. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Stusser over Ronaldo-pris: – Forstår at folk reagerer

Mens Fabio Quagliarella (36) ble toppscorer og årets angriper, ble Cristiano Ronaldo (33) kåret til årets spiller i Serie A. Søndag møtes Sampdora og Juventus i et VG+-sendt oppgjør, dog uten den portugisiske superstjernen.

Mindre enn 10 minutter siden







– Jeg forstår at folk reagerer. Ronaldo har definitivt vært god, og viktig for Juventus, men jeg tror nok at de hadde vunnet også uten Ronaldo. Men at han ble årets spiller, det skjønner jeg folk stusser på. Det er ikke sikkert han hadde vært på mitt årets lag en gang, sier Even Braastad, halvparten av duoen bak podcasten «Støvelball» om italiensk fotball og kommentator for Strive.

Onsdag er det hele 101 millioner norske kroner å vinne i Vikinglotto. Lever kupongen din gjennom Tipster!

Han er ikke den eneste som reagerer på at Juventus’ superstjerne blir kåret til årets spiller i Serie A. Den profilerte skribenten James Horncastle gikk også hardt ut mot kåringen:

Toppscorer er nemlig Fabio Quagliarella, en prestasjon han har klart med midt-på-tabellen-laget Sampdoria. Han tangerte Gabriel Batistutas rekord for mål i antall kamper på rad, og ble også kåret til årets angriper i Serie A. Men årets spiller er han altså ikke.

– Det blir litt som med Ada Hegerberg. Hun vinner Gullballen, men er ikke engang med på årets lag i Norge, illustrerer den forhenværende VG-journalisten, som også trekker frem Atalantas kjæledegge Alejandro «Papu» Gomez som en kandidat til årets spiller.

Søndag klokken 18 skulle nettopp Ronaldo og Quagliarella møtt hverandre til «årets spiller»-duell på Marassi, men den portugisiske superstjernen har fått fri for å lade opp til landskamper. VG+ sender uansett det siste oppgjøret til Juventus denne sesongen. Juventus har allerede vunnet gullet, Sampdoria er garantert en niendeplass, men det betyr ikke at kampen er uten interessante momenter:

– For Juventus handler det om å avskjedige legenden Andrea Barzagli og trener Massimiliano Allegri, som ikke blir med videre etter denne sesongen. Sampdoria har på sin side vært ferdig en stund, spår Serie A-kommentatoren.

les også Se Sampdoria mot Juventus på VG+ og Strive

VGs tips: Under 2,5 mål

Siste runde i Serie A, og der Juventus forlengst er mestere og Sampdoria ender på 9.plass uansett hva slags resultat denne kampen får.

Sampdoria har vunnet én av åtte seneste seriekamper, og har tydeligvis gått på tomgang en stund. I samtlige fire siste Juventus-kamper har det kun blitt to mål per oppgjør. Stiller fraværsrammet her i trener Massimiliano Allegris avskjedskamp.

Spillforslaget er under 2,5 mål til 2,25 i singleodds, spillestopp er kl. 17.55 og Strive har senderettighetene.

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår. (Redaksjonelt samarbeid)

Publisert: 26.05.19 kl. 09:48

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.