VERDENSMESTER: Kylian Mbappé og Frankrike er regjerende verdensmestere. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Fotball-VM utvides ikke til 48 lag i 2022

Onsdag kveld bekreftet FIFA at fotball-VM i 2022 blir spilt med 32 lag.

For drøyt to år siden ble det bestemt at fotball-VM skulle utvides fra 32 til 48 lag i 2026.

Men i fjor begynte VM-arrangøren i 2022 – Qatar – å leke med tanken om å utvide allerede i det kommende verdensmesterskapet.

Det blir riktignok ikke en realitet. Onsdag kveld sendte FIFA ut en pressemelding der de bekrefter at VM i 2022 blir spilt med 32 lag som planlagt.

– FIFA og Qatar har sett på alle muligheter til å utvide fra 32 til 48 lag ved å inkludere nabolandene til Qatar i 2022. Etter en grundig og omfattende prosess der alle involverte parter har vært inkludert, ble det konkludert med at under dagens omstendigheter lar det seg ikke gjøre, står det i pressemeldingen.

FIFA har i tillegg sett på muligheten for at Qatar alene kunne arrangere verdensmesterskapet med 48 lag – ved å senke noen av kravene til et VM. De kom frem til at å få på plass en gjennomførbar plan før FIFA-kongressen 5. juni ikke var mulig.

– Derfor blir verdensmesterskapet i Qatar i 2022 spilt som planlagt med 32 lag, og det vil ikke bli fremmet noen forslag om endringer på FIFA-kongressen.

Publisert: 23.05.19 kl. 06:40 Oppdatert: 23.05.19 kl. 06:52