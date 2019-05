FAR OG SØNN: Erik Thorsvedt ga klar beskjed til sønnen Kristian etter uttalelsene etter kampen mot New Zealand. Foto: VG / NTB scanpix

Erik Thorstvedt tok alvorsprat med sønnen etter utbrudd: – Ikke en god ting

Kristian Thorstvedt (20) fikk en telefon fra pappa Erik (56) etter å ha totalslaktet sitt eget lag i kjølvannet av 0–2-tapet mot New Zealand i U20-VM.

Sønnen til den tidligere landslagskeeperen, som kom inn fra benken med 12 minutter igjen å spille, brukte ord som «helt horribelt», «forbanna svake» og «flaut» da han skulle beskrive den norske innsatsen i tapet som har satt laget i en svært vanskelig posisjon med tanke på avansement.

Etter at uttalelsene ble publisert i VG sent mandag kveld, snakket unggutten med sin far – og fikk beskjed om at han burde beklage.

– Vi pratet om det etter at det kom på trykk. Jeg tror han også fikk litt bakoversveis. Jeg var enig i at dette ikke var så bra. Det var ikke en god ting, sier Erik Thorstvedt til VG tirsdag morgen.

Da hadde han ikke fått med seg sønnens beklagelse på Twitter, som kom allerede under en time etter at uttalelsene ble publisert:

– Twitter er ikke det første jeg tenker på. Jeg tenkte først og fremst at det var viktig å beklage internt, sier TV 2-eksperten med nesten 100 landskamper på CV-en.

Dette ga han beskjed om på telefon til sønnen, som skal ha bedt om unnskyldning foran lagkameratene og støtteapparatet under middagen mandag kveld.

– Jeg mente han burde be om unnskyldning. Det var felles enighet om at det var det rette å gjøre. Jeg tror ikke han visste helt om han skulle ta det med treneren eller med laget, sier pappa Thorstvedt, som er glad for at sønnen også tok til sosiale medier:

– Det synes jeg var helt på sin plass. Det var det rette å gjøre fordi det er greit å være skuffet og sånne ting, men når du ikke starter, må du være forsiktig med å kritisere laget. Det tror jeg han innser. Det var bra å legge seg flat.

– Kommer slike uttalelser ekstra ille ut når man ikke spiller fra start?

– Jeg tror Kristian tenker på alle i troppen som ett, men det er ikke sikkert det ble oppfattet sånn når du ikke starter kampen selv. Det kan lett sees på som en kritikk mot den gjengen som startet. Men du skal både vinne og tape som en gjeng, sier Thorsvedt, som håper episoden gjør at sønnen lærer:

– De fleste som er unge i mediene, må gå på en smell eller to før de lærer. Jeg har gjort det før, og mange før meg. Han får forhåpentligvis lære av det.

Kristian Thorstvedt har vært en av Eliteseriens åpenbaringer denne sesongen, med fire mål på ni seriekamper for Viking.

