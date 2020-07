FRUSTRERT: Marcus Pedersen scoret hjemme mot Øygarden. Foto: Fredrik Hagen

Marerittstart for Hamkam – nytt overtidstap

(HamKam - Øygarden 3–4) Til tross for ny scoring fra Marcus Pedersen fortsetter den elendige sesongstarten for Hamkam, mot nederlagsdømte Øygarden tapte de kampen på overtid, for andre gangen denne sesongen.

Dermed er Hamar-laget nest sist på tabellen med null poeng, kun bak Strømmen, som startet sesongen med tre minuspoeng.

Først ledet Øygarden 2-0, før HamKam utlignet til 2-2 med to kjappe mål, det første fra Marcus Pedersen.

Så tok gjestene ledelsen igjen, før «Kamma» utlignet umiddelbart. Det så ut til å ende 3-3, men en sen scoring fra Andreas Fantoft sørget for 4-3-seier til Øygarden. Et nytt tungt tap på slutten, akkurat som mot Kongsvinger i sesongstarten.

I andre enden fortsetter Tromsø sin gode start, de vant 1–0 hjemme, mot nettopp Strømmen, etter et flott skudd fra Eric Kitolano.

Dermed er de nummer to på tabellen, kun bak Ranheim, som leder ligaen etter en sterk 3-0-seier borte over Åsane. Ivar Sollie Rønning scoret to mål for de blåkledde gjestene.

Keeperscoring på Jessheim

Ull/Kisa tapte stort i forrige runde mot Sogndal. Mandag var de på vei mot et nytt tap, denne gangen hjemme mot Jerv. Men et perlefrispark fra keeper Stefan Hagerup reddet ett poeng.

De to nyopprykkede lagene, Stjørdals/Blink og Grorud kunne begge juble for sin første seier i 1. divisjon.

Stjørdals/Blink kjørte over Kongsvinger med 5–2 på hjemmebane, mens Grorud tok en overraskende 3–1-seier hjemme mot Sogndal, som kom til hovedstaden med seks av seks mulige poeng i bagasjen.

