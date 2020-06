FOSØKER: Jan Frode Nornes vil gjerne videreføre Odd-sjelen i årets sesong. Men poengfangsten uteblir. Foto: Tore Meek

Odd sliter etter trenerskiftet – to strake tap

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Odd 1–0) Sogndølen Johan Hove (19) avgjorde for Strømsgodset, mens Odd har trøbbel uten Dag-Eilev Fagermo (53) som sjef.

Med trenerprofilen på benken hadde de en gjennomsnittlig plassering på 5,5 i Eliteserien siden han tok over klubben i 2009.

På to kamper i 2020 har de én scoring (straffespark) og null poeng.

Med samme spillesystem, og en spillerstall med mange av de samme som mistet medaljen i siste serierunde i fjor - vil sammenligningen med fortiden naturligvis bli tema gjennom sesongen.

Etter tap hjemme for Sandefjord og en ny smell i Drammen, har etterfølger Jan Frode Nornes fått litt å tenke på.

Tidlig scoring

Varmen som har ligget over store deler av landet de siste dagene var erstattet av regndråper i Drammen. Og et temperaturfall var kjærkomment for et hjemmelag som orket et intenst press de første minuttene på Marienlyst stadion.

Helt etter trener Henrik Pedersens lærebok.

Moses Mawa var tilbake fra start etter sitt skadeopphold, og Oslo-guttens energi og styrke endte i mål etter 90 sekunder. Han holdt i ballen og Strømsgodset fikk flyttet opp. Tokstad fikk så ballen ute til høyre og slo inn til Johan Hove foran mål. Erstatteren for skadde Herman Stengel hamret inn 1–0.

les også Godset-kometen slet benken i Sogndal: – Jeg var rimelig forbannet

Odd-spiss Torgeir Børven er naturligvis et hett samtaleemne etter RBK-overgangen ble bekreftet. Når han drar til Trondheim er fortsatt usikkert. Men det var ikke forover på banen Skienslaget hadde bruk for ham i førsteomgangen. Det var i stedet en redning på streken, som var 28-åringens bidrag. Et godt et sådan. For der hadde Strømsgodset gjort mål nummer to.

Odd kom mer med inn mot hvilen, men hverken «Kachi» eller Fredrik Nordkvelle fikk omsatt sine muligheter i scoringer.

Odd nære poeng

Hjemmelaget var ikke i nærheten av å kopiere åpningspresset sitt fra omgangen før. Odd fikk langt mer tid og plass etter hvilen.

Litt over timen spilt måtte en annen spiss redde på streken, denne gangen var det Lars-Jørgen Salvesen som hindret scoring - for Odd.

Markus Kaasa var involvert i mye for gjestene. Og kunne fint utlignet om han hadde fyrt av selv da han ble spilt fri med femten minutter igjen, men uselviskheten ødela for ham.

Dermed har de null poeng, mens Strømsgodset har fire.

Publisert: 21.06.20 kl. 19:50

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 2 Molde 2 2 0 0 5 – 1 4 6 3 Kristiansund 2 1 1 0 7 – 2 5 4 4 Sandefjord Fotball 2 1 1 0 4 – 3 1 4 5 Strømsgodset 2 1 1 0 3 – 2 1 4 VIS MER Champions League-kvalifisering

