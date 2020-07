HERJER: Bodø/Glimt herjer i Eliteserien 2020, og det mentale har vært viktig for Kjetil Knutsens menn. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Historiske Glimt har tatt «gigantsteg» med mental trening

BODØ (VG) Bodø/Glimt kjører over motstanderne, og ble historiske etter å ha scoret 30 mål på de syv første serierundene denne sesongen. Tidligere forsvarsmann Bjørn Mannsverk har vært en viktig del av det farlige angrepets utvikling.

– Vi har en mental trener som jobber med mange av spillerne. Der har vi fellesmøter hvor vi sist snakket om at vi må tørre å prate om at vi er gode, og at vi er en reell gullkandidat så lenge vi har fokus på det vi skal og leverer det vi gjør. Alle har kjempetroen på at vi kan være med der oppe, sier Patrick Berg.

Bodø/Glimt har gått fra spill i OBOS-ligaen og nedrykkskandidat i Eliteserien til å bli et norsk topplag på fire år. Mye av æren har Kjetil Knutsen fått. Etter at bergenseren tok over som trener før 2017-sesongen har laget stadig blitt bedre.

Knutsen selv og flere av spillerne peker på fokuset de har på den mentale biten som en viktig årsak til utviklingen.

– Fra starten av 2019 begynte vi å fokusere på prestasjoner istedenfor resultater. Tidligere har vi hatt det slik at vi ville ha så mange poeng etter så mange kamper. Det har vi lagt bort og har egentlig kun fokusert på prestasjoner og utvikling, sier Berg.

Og det kan man med fasit i hånd si har fungert for nordlendingene som ble nummer to i Eliteserien 2019, og som står med full pott etter syv kamper denne sesongen.

– Patrick (Berg) og Ulrik (Saltnes), som eksempel, er helt fantastiske ledere. De har jobbet veldig mye med det mentale de siste årene, og har tatt gigantsteg, sier Knutsen.

Mannen som har jobbet med det mentale hos flere av Bodø/Glimt-spillerne, er den tidligere jagerflypiloten Bjørn Mannsverk. Våren 2017 begynte han å jobbe med spillere i klubben. 6–7 år tidligere hadde Mannsverk mental trening da han var jagerflypilot.

– Det mentale har vært en x-faktor. Slik jeg har forstått er det nesten ikke i bruk i fotballen i dag. Iallfall veldig lite. Jeg er veldig positivt overrasket over hvordan det har blitt tatt imot. Det er umulig å få til hvis ikke alle vil, og dette ville Ikke vært mulig hvis ikke Kjetil Knutsen var Kjetil Knutsen som skjønner viktigheten av dette, sier Mannsverk.

– Tok ville steg

En viktig forutsetning Mannsverk hadde før han tok jobben var at det måtte være frivillig for spillerne.

– Det er liten vits i å bruke tid og ressurser på dem som ikke vil, sier han.

Midtbanemotor Ulrik Saltnes har tidligere trukket frem Mannsverk som én av tre viktige personer til at han ikke la opp som fotballspiller i 2017.

– Ulrik var den første spilleren jeg snakket med, og jeg var veldig spent på hvordan det skulle fungere. Jeg møtte en mann som var ekstremt reflektert, og møtet var ganske sterkt. Han tok noen helt ville steg jeg ikke trodde var mulig, sier Mannsverk om spilleren som blomstrer i Eliteserien for tiden.

MENTAL TRENER: Ved siden av en full jobb er Bjørn Mannsverk mental trener for 8–10 spillere i Bodø/Glimt. Flere har han ikke tid til å følge opp på en forsvarlig måte. Foto: Privat

Berg er en annen spiller som virkelig har fått et løft de siste sesongene. Våren 2018 begynte han å snakke med Mannsverk.

– Jeg følte jeg knakk en kode høsten 2018 uten at jeg fikk spille så mye. Men jeg følte det var ett eller annet som løsnet mentalt. Da jeg kom tilbake i januar 2019 følte jeg meg veldig klar for å gå inn og ta en plass, sier Berg.

– Han tok veldig store steg. Han var rett og slett en annen mann den høsten. Han fikk tilbake spillegleden og selvfølelsen. Det har vært en enorm reise, sier Mannsverk.

