Fra massiv kritikk til hyllest: Mener United ikke har sett bedre ut siden Alex Ferguson

Ukentlig kritikk og krav om sparken i britisk presse er nå byttet ut med lovord for Ole Gunnar Solskjær. Nå er han den eneste treneren som er ubeseiret i Premier League siden 1. februar.

Selv bemerket Solskjær at hans lag er langt bak de beste lagene og fortsatt bare ligger på 5. plass i serien, til tross for at de nå har gått 17 kamper uten å tape i alle turneringer. Og etter 3–0 mot Aston Villa ble Manchester Uniteds scoringsform løftet frem som historisk sterk.

Det har skjedd etter at Solskjær har fått massiv kritikk i britisk presse for sviktende resultater og dårlig spill det siste året. Laget trøblet senest i januar. Men nå har laget under Solskjær tatt flest poeng i Premier League siden februar startet.

Den anerkjente fotballjournalisten Henry Winter i den britiske avisen The Times trekker nå linker tilbake til trenerlegenden Alex Ferguson når han skal beskrive spillet under Solskjær.

«For første gang siden Alex Ferguson hadde styringen, er United en ren fornøyelse å se på igjen», skriver nå den anerkjente engelske fotballjournalisten Henry Winter i The Times etter seieren mot Aston Villa.

«Ole har styringen og håndbrekket er av», skriver Winter.

Etter kampen mot Brighton uttrykte den tidligere United-spilleren Patrice Evra at «Uniteds DNA» er tilbake under Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg kan se at spillerne er glade, de smiler, de kjemper for gjenvinne ballen - det var det jeg snakket om med Manchester Uniteds DNA, det handler ikke bare om å vinne pokaler, sa franskmannen som ekspert på Sky, gjengitt av Manchester Evening News.

– Vi bør gi mye av æren til Ole. Selvfølgelig forventer folk at de skal kjempe om Champions League, og de vil si at han er mannen.

Tidligere har tonen vært en ganske annen i engelske medier.

– Man kan spørre seg om de burde sparket ham allerede, men sannheten er at de ikke burde gitt ham den permanente jobben i utgangspunktet, lød den nådeløse dommen fra den anerkjente ESPN-journalisten Mark Ogden til VG i oktober 2019.

Den tidligere Premier League-profilen Dean Saunders sa før seriestart - på programmet til Alan Brazil - at han ikke trodde Solskjær ville vare ut sesongen.

Sist sommer var nordmannen blant dem som hadde lavest odds for å bli sparket av Premier League-managerne.

Selv dempet Solskjær oppmerksomheten rundt lagets form den siste perioden før kampen mot Aston Villa.

– Du kan ikke snakke om suksess. Først og fremst er det bare 16 kamper ubeseiret. Vi hadde en tøff periode i januar, vi er på femteplass i ligaen. Så du kan ikke snakke om suksess, sa Solskjær til Sky Sports før han fortsatte:

– Ja vi er i semifinalen i FA-cupen og forhåpentligvis går vi videre fra kvartfinalen i Europa League, så det er spennende tider, men det er ikke i nærheten av å være en suksess ennå.

Publisert: 10.07.20 kl. 16:07

