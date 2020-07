ANGREPSTRIO: Anthony Martial, Mason Greenwood og Marcus Rashford kommer til å score mange mål for Manchester United i fremtiden. Foto: OLI SCARFF / POOL

Vidunderbarnet Mason Greenwood hylles: – Den beste avslutteren jeg har sett

Mason Greenwood (18) er i ferd med å sprenge grenser og rekorder i Manchester United. Nå står tilhengerne i kø for å hylle unggutten etter nok et drømmetreff.

– Han er en utrolig spiller, den gutten. Han er et ekstremt talent, som leverer uke inn og uke ut nå. For et mål. Den kraften er sensasjonell, kommenterte Gary Neville for Sky Sports.

Det er nærmest umulig å se om han er best med venstre- eller høyrefoten, noe han igjen viste da han banket ballen i mål med «feil fot».

– Mason Greenwood er den beste avslutteren jeg har sett. Han er like god med begge bein. I og rundt boksen kommer han alltid til å score, sier Manchester City-spiller Phil Foden i Premier League Uncut.

Ole Gunnar Solskjær har flere ganger rost sitt stortalent, og gjorde det samme igjen etter 3–0-seieren over Aston Villa. Det er ingen begrensinger for hvor god Greenwood kan bli, mener nordmannen, som tidligere har sammenlignet ham med Robin van Persie.

– Vi må bare vente og se. Jeg gjør det jeg kan, men han må gjøre det. Han må møte på treningsøkter og levere på treninger og kamper. Han må leve sitt riktig. Han kan nå så langt som han vil, sier Solskjær til Sky Sports.

Fernandes fikk en omdiskutert straffe – så smalt Greenwood til:

Phil Foden har spilt sammen med Mason Greenwood på aldersbestemte landslag. De kan fort bli viktige brikker for Englands kommende generasjon.

– Jeg forstår ikke hvordan han får det til, skal jeg være ærlig. Han vet når han skal skyte med finesse og når han skal bruke kraft. Han skyter så raskt at keeperne aldri er klare, sier Foden, som mener at Greenwood er på nivå med Agüero i skuddøyeblikkene.

Med scoringen mot Aston Villa ble Mason Greenwood den andre tenåringen til å score i tre Premier League-kamper på rad for Manchester United. Den første? Wayne Rooney.

Manchester United møter Southampton hjemme på Old Trafford mandag.

Solskjær innrømmer at det er vanskelig å benke Greenwood nå.

– Man kan ikke utelate spillere når de scorer mål. Det er nesten umulig, sier han.

Greenwood står med ni ligamål og totalt 16 mål i alle turneringer. Ingen tenåringer har scoret mer enn 17 mål på en sesong for Manchester United noensinne, et antall George Best (1965/66), Brian Kidd (1967/68) og Wayne Rooney (2004/05) alle stoppet på.

Også i 5–2-seieren mot Bournemouth scoret Greenwood:

Med Anthony Martial og Marcus Rashford utgjør Greenwood en målfarlig spisstrio. De to førstnevnte står begge med 20 mål denne sesongen.

Dersom Greenwood også klarer et snes med scoringer, vil det være første gang siden 1964/65 at United har tre spillere som scorer over 20 mål på én sesong.

Da hjelper det å ha kreative Bruno Fernandes bak seg – og ikke minst Paul Pogba, som ser ut til å ha fått en ny vår i United.

– Han er veldig god. Jeg elsker å se ham spille. Jeg liker å se ham på trening og i kamp, og jeg vil fortsette å pushe ham for å nå toppen. Han kan gjøre enda mer. Han er stort talent og viser at han fortjener å spille på dette laget, sier Pogba til Sky Sports.

