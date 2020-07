Foto: DOMENECH CASTELLO / EFE

Ødegaard-assist i viktig kamp om Europa League-plass

(Villarreal – Real Sociedad 0–2, kampen pågår) Martin Ødegaard hadde assist da Willian José scoret kampens første mål mot Villarreal. Diego Llorente doblet ledelsen kvarteret før slutt.

En corner fra Martin Ødegaard fant Willian José i feltet, som stanget Real Sociedad i ledelsen. Nordmannens første målpoeng i ligaen i 2020.

Like etter ble Ødegaard byttet ut, og på benken ble han observert med en ispose på kneet.

Ødegaard har lenge slitt med smerter knyttet til en kneskade – såkalt «jumper’s knee» – og har blitt matchet forsiktig etter at han var i Barcelona for videre undersøkelser for noen uker siden.

Etter at Ødegaard ble byttet ut, økte gjestene til 2–0. Nok en gang var det en corner som førte til mål – denne gangen med Mikel Oyarzabal som innsvinger. I feltet ventet Diego Llorente, som raget høyest og stanget inn kampens andre mål.

Real Sociedad har hatt mål om spill i Champions League neste sesong, men den drømmen er for lengst knust. Nå handler alt om å kapre femte- eller sjetteplassen, som enten gir direkte plass eller kvalifisering til Europa League.

Om de klarer å beholde ledelsen hele veien inn, vil de bare være tre poeng bak Villarreal på femteplass på tabellen.

Ødegaard og co. har en svært tøff sesongavslutning. Først møter de tabellfirer Sevilla i San Sebastian, før Madrid og oppgjør mot tabelltreer Atletico venter i sesongens siste kamp.

Selv om det ikke blir spill i Champions League, skal nordmannen ha et ønske om å bli på lån i klubben én sesong til. Det har blant annet Mundo Deportivo meldt tidligere.

Ødegaard har hatt en fin utvikling under tiden i den baskiske klubben, hvor han får spille en sentral rolle i lagets offensive spill. 21-åringen er fremdeles Real Madrids eiendom, og det er ventet at han returnerer til hovedstaden på lang sikt.

Villarreal avslutter sesongen med kamper mot Real Madrid og Eibar.

