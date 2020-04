KAN FORSVINNE: Martin Ødegaard, Zlatan Ibrahimovic og David Silva har alle for øyeblikket avtaler som går ut i slutten av juni. Foto: NTB scanpix

Stjernene som kan bli fotballens store problem: – Noen kommer til å tape på det

Hvis ikke de europeiske fotballigaene avsluttes før 30. juni, får fotballen en ny utfordring.

Standardkontraktene løper alltid til 30. juni. Det samme gjelder låneavtaler.

Fredag møttes Premier League-klubbene for å diskutere når de kunne avslutte sesongen. I forkant var det ventet at de skulle stemme om å avslutte innen nettopp 30. juni, men i rapportene etter møtet kom det frem at klubbene droppet det, og heller diskuterte flere muligheter for å avslutte sesongen. Det inkluderte også datoer etter 30. juni.

Nå blir det stadig mer sannsynlig at flere av de største ligaene må spille kamper etter 30. juni for å få avsluttet sesongen.

Da kan mange klubber og spillere havne i en kinkig situasjon. Lånespillere og spillere på utgående kontrakt, som kan ha vært sentrale hele sesongen, risikerer å forsvinne før det er ferdigspilt.

– Datoen 30. juni er et stort problem. Det kan ende opp med at et lag har ti spillere på tribunen fordi kontrakten har løpt ut, mens andre lag fortsetter fulltallig. Det kommer ikke til å komme noen perfekt løsning på dette, noen kommer til å tape, sa den engelske fotballjournalisten Mark Ogden i ESPN FCs podkast.

FIFA har nå forsøkt å løse problemet ved å åpne for en løsning hvor spillernes kontrakt kan forlenges fra 30. juni til slutten av sesongen, uansett når det måtte være.

Det er likevel ikke klart hvordan spillerne responderer på løsningen.

PSG-EXIT: Flere spillere kan forsvinne fra PSG. Både Thomas Meunier (til venstre), Edinson Cavani (i midten) og Thiago Silva (til høyre) er på utgående kontrakt. Foto: NTB scanpix

– Nødt til å komme frem til en avtale

Med seg i ESPN-podkasten hadde Ogden den italienske, England-bosatte journalisten Gabrielle Marcotti.

Ifølge Marcotti hevder FIFA at den juridiske tolkningen bør være at når man signerer en kontrakt til 30. juni, så betyr det til slutten av sesongen. FIFA foreslår nå at forlengelser gjennomføres, og Marcotti tror ikke alle spillere er fornøyd med det.

– Spillere flest ville sagt at de ikke vil at arbeidsgiveren ensidig skal kunne forlenge kontrakten, spesielt når de er på vei inn på markedet uten kontrakt. Det er nødt til å komme en kollektiv avtale, mener Marcotti.

Disse er blant spillerne som kan forsvinne fra sine klubber den 30. juni Utgående kontrakt: Edinson Cavani (PSG)

Thomas Meunier (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Willian (Chelsea)

Pedro (Chelsea)

Dries Mertens (Napoli)

David Silva (Manchester City)

Adam Lallana (Liverpool)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Mario Götze (Borussia Dortmund)

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)

Omar Elbadoullaue (Olympiakos) Utgående låneavtale (låneklubb/eierklubb): Achraf Hakimi (Borussia Dortmund/Real Madrid)

Martin Ødegaard (Real Sociedad/Real Madrid)

Alexis Sánchez (Inter/Manchester United)

Philippe Coutinho (Bayern München/Barcelona)

Chris Smalling (Roma/Manchester United)

Henrikh Mkhitaryan (Roma/Arsenal)

Odion Ighalo (Manchester United/Shanghai Shenua) Vis mer

Det gjenstår fortsatt mye å spille for i toppen av europeisk fotball, og flere kan rammes hardt om de ikke finner en løsning på problemet.

PSG har i årevis jaktet Champions League-trofeet, og tok seg forbi Borussia Dortmund for tomme tribuner i åttedelsfinalen. Dermed lever håpet fortsatt, men Sky Sports hevdet for få dager siden at det snakkes om at Champions League-finalen spilles så sent som 29. august, altså to måneder etter at en rekke kontrakter går ut.

Da står en klubb som PSG i fare for å miste stjernespiss Edinson Cavani, kaptein Thiago Silva og back Thomas Meunier.

Også Erling Braut Haalands Borussia Dortmund kan rammes. De kjemper fortsatt om ligagullet i Tyskland, mye grunnet strålende spill av Achraf Hakimi. Marokkaneren har levert ti målgivende pasninger fra backplass denne sesongen, flere til Haaland, men eies av Real Madrid. Lånet går i utgangspunktet ut 30. juni, og nå kan Dortmund måtte avslutte sesongen uten ham.

Ødegaard kan forsvinne

Martin Ødegaard er en annen som kan rammes av coronaviruset. Han er på lån i Real Sociedad fra Real Madrid, og har hjulpet klubben til en fjerdeplass på tabellen. Det har blitt rapportert at Real Madrid og Real Sociedad har inngått en avtale som låner ut Ødegaard også neste sesong, men foreløpig går hans avtale ut den 30. juni.

Det er ryktet at Real Madrid ønsker å hente Ødegaard hjem allerede etter denne sesongen. Om han skal få avslutte sesongen i Real Sociedad må uansett FIFA sørge for at låneavtalen kan forlenges.

I toppen av den engelske ligaen kan Chelsea miste kantene Pedro og Willian, mens Liverpool kan miste Adam Lallana. I Tottenham kan Jan Vertonghen forsvinne etter over 300 kamper.

Serie A-klubbene kan også miste store navn. I Napoli gjelder det den største stjernen Dries Mertens, mens Zlatan Ibrahimovic også er på utgående kontrakt i AC Milan.

Mark Ogden tror ikke situasjonen er mulig å redde.

– Det er ingen mulighet for at fotballen returnerer til en perfekt situasjon hvor alle er fornøyd med kontrakten, og det er fulle tribuner. Det blir et problem, og det kan blir et problem som ikke er mulig å overvinne, sier han.

Publisert: 22.04.20 kl. 20:59

