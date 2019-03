INGEN FARE: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen mener Norge har ingenting å frykte når det svenske landslaget møter Norge på Ullevaal tirsdag kveld. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

«Mini» før Sverige-kampen: – Norge har ingen å frykte

Den tidligere landslagsspilleren Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (53) mener det er ingen på det svenske laget som Norge bør frykte.

Tirsdag kveld tar Norge i mot Sverige til EM-kvalifiseringens andre kamp. I Sveriges forrige kamp mot Romania noterte Viktor Claesson og Robin Quiason seg med en scoring hver. Den tidligere landslagsspilleren, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er klar i talen da han får spørsmål om det er noen svenske spillere Norge må se opp for.

– Det er ingen å frykte. Det er ingen Zlatan der lenger. De har ok gode spillere, men jeg er sikker på at Norge går ut på Ullevaal med god tro om seier, forteller 53-åringen som påpeker at Sverige heller ikke har norske spillere å frykte.

SPENNENDE SPILLER: Den svenske journalisten Johanna Frändén mener Norge på se ekstra opp for 23-åringen Kristoffer Olsson (i midten). Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Den svenske Aftonbladet-journalisten Johanna Frändén (37) mener Lars Lagerbäck og Norge må sette et lite utropstegn bak én spiller før Norge tar i mot svenskene til landskamp tirsdag kveld.

– Kristoffer Olsson spilte en meget god kamp mot Romania. En teknisk god spiller med stor ro og som er meget pasningssikker, forteller hun og trekker frem Martin Ødegaard på Norge.

– Hele Sverige er spente, og vet hva han kan gjøre på en god dag.

– Vi må være på topp

Dette er den andre kampen i EM-kvalifiseringen for begge lag. Forrige kamp tapte Norge 2–1 mot Spania, mens Sverige vant 2–1 mot Romania.

Johanna Frändén gleder seg enormt til landskampen hvor hun mener ingen av lagene kan gå inn til kampen med et favorittstempel.

– Sverige har kanskje et litt hvassere lag, men så mangler de også et par spillere. Norge fikk også med seg er greit resultat mot Spania, forteller Frändén.

«Mini» Jakobsen gleder seg også til landskampen tirsdag kveld, og er enig med at ingen kan ha favorittstempel på seg. Likevel mener han Norge må spille en meget god kamp om de skal vinne mot svenskene.

– Vi må rett og slett være på topp. Vi har selvtillit fra Ullevål fra i fjor, og vi skal på ingen måte skjemme oss for å tape 2–1 mot Spania, sier han.

Han mener det norske landslaget er på riktig vei med Lars Lagerbäck i sjefsstolen.

– Vi spiller enkel fotball og han har fått det norske laget til å vite hvem vi faktisk er. Vi må slutte å finne opp kruttet som vi i perioder drev på med, sier «Mini» bestemt.

– Merkelig samling

Hun mener at dette er en litt merkelig samling for Sveriges del. Victor Lindelöf er ikke med i samlingen uten at noen helt vet hvorfor, og etter Romania-kampen reiste RB Leipzig-spiller Emil Forsberg hjem fra samlingen grunnet en skade i låret. Likevel er han meldt klar til spill i helgen for klubblaget.

– Vi har skrevet at det er på grunn av misnøye med å ikke ha spilt hele kampen mot Romania. Den «offisielle» historien er at han slet med litt smårusk i låret, men da er det rart at han skal spille allerede i helgen, forteller Frändén.

