Tyskland slo Nederland i ny thrillerkamp

(Nederland-Tyskland 2–3) For tredje gang på litt over fem måneder møttes fotballstormaktene Nederland og Tyskland i en obligatorisk landskamp. Det ble et herlig drama der Nico Schulz (25) avgjorde.

Oppdatert nå nettopp







I siste ordinære spilleminutt satte nemlig Schulz inn vinnermålet bak Nederland-keeper Jasper Cillessen, og sørget for at Tyskland fikk en herlig hevn.

Nederland vant 3–0 i Nations League-oppgjøret i oktober, og da lagene møttes igjen i november ledet Tyskland 2–0 på hjemmebane. Så slapp de inn to mål i sluttminuttene, og fortsatte det resultatmessige nedturen som startet i oppkjøringen til VM-sluttspillet i fjor sommer.

SEN AVGJØRELSE: Nico Schulz jubler sammen med Antonio Rudiger (t.v.) etter 3–2-scoringen. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Historien så ut til å gjenta seg i EM-kvalifiseringskampen på Johan Cruijff Arena i Amsterdam. Leroy Sane og Serge Gnabry scoret to herlige mål for bortelaget i første omgang.

Særlig avslutningen til Gnabry var det høy klasse over.

RETT i KRYSSET: Jasper Cillessen er sjanseløs på 2–0-målet til Serge Gnabry. Foto: Peter Dejong / TT NYHETSBYRÅN

Ryan Babel, med sin signalrøde sveis, misbrukte et par vanvittige sjanser for Nederland. Det løsnet ikke for nederlenderne før i andre omgang, da Matthijs de Ligt headet inn et innlegg fra Mempis Depay i det 48. minutt.

Depay sørget for 2–2 etter 63 minutter da han fikk ballen fra Georginio Wijnaldum inne i feltet, og kranglet den forbi Manuel Neuer i Tyskland-målet.

Ronald Koemans mannskap dominerte stort, og jaktet seiersmålet. Typisk nok kom den avgjørende scoringen i motsatt ende. Hoffenheims midtbanespiller Nico Schulz som avgjorde på tampen.

TRENERPROFILER: Joachim Löw (t.v.) og Tyskland tok en etterlengtet seier mot Nederland og Ronald Koeman (t.h.). Foto: FRANCOIS LENOIR / X01164

Dermed kunne Tyskland-trener Joachim Löw feire en meget viktig seier med sitt nykomponerte mannskap, som har vært igjennom et solid generasjonsskifte.

Tysklands neste kvalifiseringskamper er borte mot Hviterussland, og hjemme mot Estland i juni. Nederland vant 4–0 mot Hviterussland torsdag, og har Nations League-oppgjør mot England i juni før de spiller EM-kvalifisering borte mot Tyskland i september.

EM-kvalifisering, gruppe C:

Nederland – Tyskland 2-3 (0-2)

Mål: 0-1 Leroy Sané (15), 0-2 Serge Gnabry (34), 1-2 Matthijs de Ligt (48), 2-2 Memphis Depay (63), 2-3 Nico Schulz (90).

51.694 tilskuere.

Nord-Irland – Hviterussland 2-1 (1-1)

Mål: 1-0 Jonny Evans (30), 1-1 Igor Stasevitsj (33), 2-1 Josh Magennis (87).

Spilt i Belfast.

24.03.19 22:42 Oppdatert: 24.03.19 23:11