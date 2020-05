POLITIKER, LEGE OG PROFESSOR: Karl Lauterbach går hardt ut mot fotballoppstarten i Tyskland. Foto: HAYOUNG JEON / EPA

Tysk professor til VG om fotballstart: – Dette er en parodi

Tysk fotball – med norske Erling Braut Haaland som en av de store stjernene – har fått klarsignal til å starte opp igjen. Det mener professor og politiker Karl Lauterbach er et veldig dårlig signal.

– Hygienekonseptet til den tyske ligaen er en parodi, skriver professor Lauterbach via e-post til VG.

Forbundskansler Angela Merkel kom selv med nyheten onsdag ettermiddag: Tysk toppfotball får grønt lys til å spille igjen i andre halvdel av mai. Senere på kvelden sendte ligaforeningen, DFL, et rundskriv til klubbene der det ble opplyst om at serien vil starte igjen neste helg – 15. mai.

Karl Lauterbach er både lege og professor i helseøkonomi og epidemiologi, samt en kjent politiker fra det sosialdemokratiske partiet SPD. Han har i tyske media vært en kraftig motstemme mot at fotballen skal slippe til nå. Til VG uttrykker han:

– Det ville ha vært et klart signal å ikke la Bundesliga starte med dette konseptet. Sykdommen er trivialisert, og inntrykket er gitt at den ikke kan skade unge og sunne idrettsutøvere. Det ville være et ødeleggende signal, mener Karl Lauterbach – og fortsetter:

– Spillene vil gi et nytt bidrag til hensynsløshet etter en periode med disiplin.

Når VG forteller at det er en debatt også i Norge om elitefotballen skal få starte opp igjen, svarer han dette når vi spør om hans råd til dem som skal ta disse avgjørelsene i Norge:

– Når det er regler, så må reglene gjelde for alle. Ingen unntak for fotballproffer!

Men i det utkastet som forbundskansler Angela Merkel diskuterte med de såkalte ministerpresidentene i delstatene onsdag, var det nettopp fotballen som yrke som ble betont. Det viser Bilds avsløring av utkastet som var grunnlaget for diskusjonen. Der sto det også at spillerne måtte ut i to ukers karantene før ligaen kunne starte. Dette ble redusert til én uke på møtet.

Kicker skriver torsdag ettermiddag at Bayerns ministerpresident Markus Söder (CSU) på møtet uttrykte seg svært negativt om videoen som viser Hertha Berlin-spiller Salomon Kalou gjentatte ganger bryte smittevernreglene i klubbens garderobe.

– Videoen var et spektakulært selvmål, skal Bayerns politiske leder ha uttrykt det.

Også de lokale politikerne i Berlin har reagert, og ifølge Kicker kommer helsemyndighetene til å komme på kontroll til Hertha.

Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund uttrykker klart at de vil starte opp igjen så snart som mulig, og den første kampen kan bli Ruhr-derbyet mot Schalke 04 - om ikke ligaen velger å endre på spilleplanen.

– Mitt store ønske er å kunne starte 16. mai, slik at vi kan avslutte sesongen til 30. juni, sa den mektige BVB-direktøren Hans-Joachim Watzke til ntv.de onsdag. Han frykter at bundesligaklubber kommer i kraftig økonomisk trøbbel om de ikke kommer i gang neste helg.

– Vi er vårt ansvar bevisst, og kommer til å gjøre alt for at det blir fotball i trygge omgivelser, i visshet om at det ikke finnes garantier, sa også Watzke ifølge Kicker.

