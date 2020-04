REGJERENDE MESTERE: Jordan Henderson løfter Champions League-trofeet forrige sesong. Foto: Toby Melville / X90004

TV 2 har sikret seg Champions League-rettighetene

Alle kamper i Champions League går på TV 2 i tre år fra 2021.

Det melder kanalen selv. De har kjøpt rettighetene til å vise alle fotballkampene i UEFA Champions League fra 2021 til 2024.

Det ble klart tidligere denne måneden at Viasat-eier Nent Group ikke hadde klart å forlenge TV-rettighetene til Champions League i fotball i Norge og Sverige fra 2021/22-sesongen.

Det er første gang på nesten 30 år at Champions League-fotballen ikke vil sendes på Viasat-kanalene i det hele tatt. Siden 2018 har TV 2 vært med på et samarbeid om å sende turneringen, men fra og med høsten 2021 vil kanalen sende alle kampene eksklusivt.

– Vi er selvfølgelig glade for å sikre UEFA Champions League på TV 2, selv om fokus i disse dager er på den krisen vi som samfunn står i. I en tid der alt er annerledes og all fotball er satt på vent er supporternes muligheter til å følge Champions League den dagen krisen er over nå sikret, sier administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Kanalen opplyser om at samtlige 138 kamper hver Champions League-sesong vil bli tilgjengelig på TV 2 Sumo, og at utvalgte kamper vil bli sendt lineært på TV 2 Sport 1. Finalen skal sendes på hovedkanalen TV 2.

Den nåværende Champions League-sesongen, som er fordelt på Viasport-kanalene og TV 2, er foreløpig satt på vent på grunn av coronapandemien. Det er foreløpig ikke avgjort når – eller om – turneringen kan ferdigspilles.

I februar ble det klart at TV 2 mister rettighetene til å sende Premier League fra 2022. Viasport-eier NENT Group har kjøpt rettighetene til den populære ligaen i Norge, Sverige, Danmark og Finland fra 2022 til 2028.

Fra sommeren 2021 til sommeren 2022 vil TV 2 dermed sende de tre mest populære internasjonale fotballturneringene på norsk TV: Premier League, Champions League og fotball-EM.

