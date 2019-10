SNAKKES! Joshua King og Martin Ødegaard var populære menn da landslaget møtte mediene etter sponsorlunsj på Kalbakken i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: Frode Hansen

Skjermer stjernene inn mot Spania-møtet: – Ville blitt smått kaotisk

KALBAKKEN (VG) Ingen fikk flere spørsmål enn Martin Ødegaard (20) og Joshua King (27) da A-landslaget var samlet igjen. Nå får stjerneduoen intervjufri frem til Spania-kampen.

Begge stiller som Norges utvalgte på pressekonferansen dagen før kamp, og Joshua King skal etter planen innom TV 2-programmet «Senkveld», pluss at begge har sponsoroppdrag for Norges Fotballforbund. Men der resten av landslagstroppen møter mediene på onsdag og torsdag, får Ødegaard og King fri.

Tilgangen på det som er Lagerbäcks to viktigste offensive kort i de to avgjørende EM-kvalifiseringskampene mot Spania (lørdag på Ullevaal) og Romania (tirsdag 15. oktober i Bucuresti) har vært et tema hos landslagsledelsen.

– Det er en kombinasjon at begge skal på pressekonferansen før kamp, og det er stor etterspørsel. I dag gir Martin 11 intervjuer, og det er en litt vrien øvelse mange dager på rad før kamp. Så handler det om å tilfredsstille spanske medier ved å ha ham på pressekonferansen. Han er en aktuell mann sportslig – og Spania er motstander. Det handler om å finne balansen om å være tilgjengelig og være innenfor rimelighetens grenser, forklarer landslagets pressesjef Svein Graff.

– Har Lagerbäck ytret ønske om at nettopp de to skal skjermes?

– Han har sagt vi skal bruke sunn fornuft. Derfor kjører vi pressetreffene for norske medier, ikke spanske. For det ville blitt smått kaotisk, hevder Svein Graff – og tror ikke de overdriver ved å la Ødegaard og King få litt mer fri, mens resten av troppen «må på jobb».

– Nei, jeg tror vi vet best summen av alt. Men hverken Martin eller «Josh» har bedt om å få ha det sånn, påpeker Graff.

– Hadde det vært opp til meg, hadde jeg ikke snakket med dere før etter kamp! Men jeg vet ikke grunnen, sier Joshua King.

