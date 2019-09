REAGERTE: Ole Gunnar Solskjær så ut til å komme med en skyllebøtte mot fjerdedommeren etter Arsenals utligning. Han var roligere etter kampslutt. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Solskjær oppgitt etter dommerdrama: – Det påvirket situasjonen

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Arsenal 1–1) VAR avverget en dommerskandale på Old Trafford, men Ole Gunnar Solskjær (46) mener situasjonen ble håndtert feil.

Nå nettopp







I TV-intervjuene umiddelbart etter 1–1-kampen mot Arsenal ønsket ikke Solskjær å være kritisk til dommernes håndtering av gjestenes utligning, der linjedommeren vinket for offside i god tid før Pierre-Emerick Aubameyang chippet ballen i mål forbi David de Gea.

Reprisene viste at stjernespissen var på riktig side med god margin, så VAR (Videoassistert dømming) gjorde om avgjørelsen og godkjente Arsenal-scoringen.

les også Kjempebrøler hindret Solskjær-opptur mot Arsenal: – Et dårlig mål å gi bort

Da han entret presserommet på Old Trafford en drøy time etter kampslutt fremstod Solskjær langt mer oppgitt over dommernes tidlige reaksjon på det som viste seg ikke å være offside.

– Ashley Young holder helt klart hånden sin opp, for han ser rett på linjedommeren, så det gjør at han kanskje nøler litt da han kanskje kunne blokkert skuddet. Det ville sannsynligvis hjulpet David også. Men det er ingen trøst for oss nå, for det var et helt gyldig mål for dem, sier Solskjær, som snakker om denne situasjonen:

Det er ikke VAR han er kritisk til, men linjedommeren. Solskjær nøler litt mens han snakker, prøver å vekte ordene sine riktig.

– Dommeren burde nok holdt flagget sitt nede, men det … Ja, sier han tydelig oppgitt.

– Synes du det er et problem at Premier League ikke følger de samme reglene som i Champions League og andre ligaer, der man skal holde flagget nede og la spillet gå?

– Det påvirket situasjonen ved at flagget gikk opp. I slike tilfeller burde man vente og ta det senere, sier Solskjær, som forsvarte valget sitt om å bruke Axel Tuanzebe som venstreback til tross for at det resulterte i en stygg feilpasning i forkant av 1–1-målet.

Involveringen ble kritisert i VG Live-studio:

Det var ikke bare håndteringen av offside-situasjonen Solskjær var misfornøyd med. Han mener også at laget hans burde fått straffespark da ballen traff armen til Arsenal-forsvarer Sead Kolasinac.

– I situasjonen der vi kunne, eller burde, fått et straffespark, burde de ta en avgjørelse og heller trekke den tilbake senere. Men det er opp til dommeren, sier Solskjær, som med det mener at dommeren burde blåst straffe til Manchester United for deretter å la VAR vurdere om det stemte eller ikke.

– Det skjer i mange straffesituasjoner nå. Hvis dommeren ikke tar avgjørelsen med en gang, går de ikke tilbake og endrer den, sier Solskjær.

les også Solskjær om overskriftene: – Barna mine spør hva det er for noe

Det tidligere offsideflagget og hvorvidt dommeren blåste for tidlig før Aubameyang-målet, var et tema som ble diskutert av Jamie Carragher og Roy Keane i Sky Sports-studio.

– Du så at fløyten gikk mot dommerens munn, det er noe Ole klaget på ved sidelinjen, men jeg er ikke sikker på om han var i en god posisjon til å se det fra midtstreken, sier Carragher.

– Jeg tror ikke flagget påvirket forsvaret. Man er alltid bekymret for det, men du får beskjed når du er liten om å spille til dommeren blåser. Man kan være kritisk til Uniteds bakre firer. Alle spillerne er i feil posisjon, sier Keane.

Publisert: 01.10.19 kl. 00:52







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 7 7 0 0 18 – 5 13 21 2 Manchester City 7 5 1 1 27 – 7 20 16 3 Leicester City 7 4 2 1 13 – 5 8 14 4 Arsenal 7 3 3 1 12 – 11 1 12 5 West Ham United 7 3 3 1 10 – 9 1 12 6 Tottenham Hotspur 7 3 2 2 14 – 9 5 11 7 Chelsea 7 3 2 2 14 – 13 1 11 8 AFC Bournemouth 7 3 2 2 13 – 12 1 11 9 Crystal Palace 7 3 2 2 6 – 7 -1 11 10 Manchester United 7 2 3 2 9 – 7 2 9 11 Burnley 7 2 3 2 10 – 9 1 9 12 Sheffield United 7 2 2 3 7 – 7 0 8 13 Wolverhampton Wanderers 7 1 4 2 9 – 11 -2 7 14 Southampton 7 2 1 4 7 – 11 -4 7 15 Everton 7 2 1 4 6 – 12 -6 7 16 Brighton & Hove Albion 7 1 3 3 5 – 10 -5 6 17 Norwich City 7 2 0 5 9 – 16 -7 6 18 Aston Villa 7 1 2 4 8 – 11 -3 5 19 Newcastle United 7 1 2 4 4 – 13 -9 5 20 Watford 7 0 2 5 4 – 20 -16 2 Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om