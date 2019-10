FORTVILER: Kristoffer Ajer (fra venstre), Joshua King og Haitam Aleesami fortviler etter Romanias scoring mot Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Kommentar

Tabbene felte Norge – igjen

(Romania-Norge 1–1) Et utkast fra Rune Almenning Jarstein til Joshua King, som ikke fulgte med da han skulle motta ballen – og noen sekunder senere lå ballen i mål. Norges EM-skjebne var i realiteten avgjort.

Det er en klisjé, men i internasjonal fotball kan du ikke gjøre den type feil. Romania straffet Norge, tok ledelsen – og så skjedde det egentlig ingenting, før på overtid. Lars Lagerbäck satte innpå det han hadde av spisser, den ene høyere enn den andre.

Men spillet ble likevel ikke lagt opp etter luftskytset Norge hadde på banen. Det ble mest kaos, jeg må gå så langt som å si at grepene var fullstendig mislykket.

Helt til det endelig kom et skikkelig innlegg, fra Mathias Normann – som Alexander Sørloth sikkert headet i mål. Men da var det for sent. Bare en syltynn teori kan sende Norge direkte til EM nå. Men den er det ikke noe vits i å diskutere en gang.

I løpet av et kvarter i 2. omgang gikk alt galt, både Sverige og Romania scoret – og dermed blir playoff i Nations League kommende vår Norges eventuelle vei til EM-sluttspillet 2020.

Hva gikk egentlig galt, for et lag som hadde to gode kamper (Sverige og Spania) i bein og hode, noe som burde gitt nok selvtillit til å ikke falle så sammen etter pause?

Norges 1. omgang var meget god. Til å være en bortekamp mot en motstander på omtrent samme nivå, var Norge uvant overlegne i banespillet. 65–35 i ballinnehav forteller noe om hvordan Norge under Lars Lagerbäck er blitt et ganske spillende lag, som skaper sjanser via kombinasjoner, kjapt pasningsspill, ikke den lange, litt tilfeldige ballen, like ofte som mange av oss ble vant til på 1990- og 2000-tallet.

Martin Ødegaard fant åpningene, og både Omar Elabdellaoui, Markus Henriksen og Sander Berge kom seg i gode innleggsposisjoner, men den siste pasningen (klassiker) ble for dårlig. Ødegaard og Joshua King hadde hvert sitt skuddforsøk, mens rumenerne heller ikke skapte stort – 2–2 i sjanser etter 1. omgang, den siste sjansen til Romania førte til en meget god redning av Rune Almenning Jarstein.

Norge trengte scoringen. Men den kom ikke. 0–0 til pause, som på Ullevaal mot samme motstander, i juni. Spenningen var til å ta og føle på, spesielt fordi det også sto 0–0 på Friends Arena mellom Sverige og Spania.

Spørsmålet var om vi kunne «finne» en Steffen Iversen denne gangen, mannen som avgjorde sist Norge spilte EM-kvalifisering i Romania: Den gangen, i 2002, vant Norge 1–0. Det var i hvert fall en offensiv Lagerbäck som sendte laget ut på banen i 2. omgang, med Alexander Sørloth inn for kaptein Stefan Johansen.

2. omgang startet med svensk scoring mot Spania i Stockholm – og så fikk Romania straffe. Men håpet så ut til å leve, etter at Rune Almenning Jarstein reddet det som aldri skulle vært straffespark.

Likevel klarte ikke Norge å løfte seg. Jarstein-redningen ble ikke overført til et ekstra norsk gir.

Dette laget svinger voldsomt i prestasjonene, også internt i kampene. I 2. omgang var Lars Lagerbäck litt tilbake til hjemmekampene mot Sverige og Romania, de to kampene der Norge egentlig tapte den direkte EM-plassen, da laget rotet bort to poeng i hver av kampene.

På tabellen ble det seende litt penere ut med spansk scoring i Stockholm og norsk scoring i Bucuresti. Men det hjelper bare i teorien. Skal Norge bli nummer to nå, må Bulgaria og Sverige spille uavgjort, Sverige må ikke slå Færøyene hjemme – og Norge må vinne med en drøss med mål i sine to siste kamper, hvis Færøyene skulle klare uavgjort, mot alle odds, mot Sverige i den siste kampen.

Når landslaget står med 11 poeng etter åtte kamper, og ikke har vunnet noen av de seks kampene mot Spania, Sverige og Romania, så fortjener de ikke bedre. Det er mye bra, mange spillere med stort potensial. Kanskje kommer EM 2020 for tidlig for denne generasjonen. Samtidig: Du vet aldri hva som skjer i fremtiden.

En skuffende 2. omgang ødela det siste håpet om direkte EM-plass. Selv seks poeng mot Færøyene og Malta i november kan ikke endre på det.

