HOVEDSTADEN TOPPER: Ingen fotballkretser har flere volds- og trusselhendelser siden 2010 enn Oslo. Det gjelder også om man tar høyde for at det er flere lag i hovedstaden enn i de fleste andre fotballkretser. Foto: Fredrik Solstad

Fotballforbundet setter ned arbeidsgruppe mot vold: – Savner at NFF er mer tydelige

Jurister savner mer handlekraft enn at Norges Fotballforbund (NFF) setter ned en arbeidsgruppe mot vold. Samtidig åpner Riksadvokaten for dialog med forbundet for å få redusert fotballvolden.

Det var i en kronikk i VG onsdag at Norges Fotballforbund og NFF Oslo kunngjorde at de «nedsetter en arbeidsgruppe som skal vurdere ulike tiltak som kan bidra til å redusere antall tilfeller av trusler og vold».

Flere personer, deriblant justisministeren, har tatt til orde for at fotballvolden bør anmeldes av forbundet – noe NFF hittil ikke har gjort. Dette er blant spørsmålene arbeidsgruppen skal vurdere, opplyser forbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt i en epost til VG.

Det kunne de spart seg, mener advokat Sjak R. Haaheim. Han har både jobbet i Oslo-politiet og som bistandsadvokat.

– Vold skal anmeldes. Så enkelt er det. Det trenger man ikke en arbeidsgruppe for å finne ut av, sier Haaheim til VG.

Idrettsjurist: – Savner at NFF er mer tydelige

Haaheim får støtte fra idrettsjuristen Gunnar-Martin Kjenner.

– Jeg savner at NFF er mer tydelige i denne saken, at de går ut og sier at dette skal slås ned på og sanksjoneres i større grad enn før, sier Kjenner, og fortsetter:

– De bør også jobbe for å få anmelderansvaret vekk fra den som er rammet av dette, så de kan skåne offeret for den belastningen det er å anmelde.

Fotballforbundets generalsekretær Bjerketvedt skriver i en epost at han er enig i at vold som rammes av straffeloven skal anmeldes, uavhengig om det skjer i fotballen eller andre steder i samfunnet.

– Spørsmålet er om hvem som skal anmelde hendelser i fotballen; Fotballforbundet, doms- og sanksjonsutvalget, kretsen, klubben eller den fornærmede, skriver han.

Dette spørsmålet skal arbeidsgruppen se på, forteller generalsekretæren. Han understreker at gruppen skal jobbe raskt for å lande en konklusjon.

SAVNER FORTGANG: Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner skulle ønske at NFF allerede nå slo fast at voldsepisoder i fotballen skal anmeldes. Foto: Jan Petter Lynau

Riksadvokaten åpner for dialog med NFF

Både Kjenner og Haaheim sier at de generelt synes det er fint at forbundet setter ned denne gruppen, men mener altså at spørsmålet om anmeldelser av fotballvolden kunne vært avgjort allerede.

Haaheim sier at han også håper at politiet på eget initiativ prioriterer arbeidet med voldssaker på fotballbanen.

Riksadvokaten, som har anledning til å sende ut rundskriv om hvilke saker politiet skal prioritere å etterforske, utelukker ikke dette på spørsmål fra VG, men spiller ballen over på Fotballforbundets banehalvdel.

– Dersom Fotballforbundet ønsker at saker knyttet til slike forhold skal ha en annen oppmerksomhet, imøteser vi en henvendelse fra dem om dette, skriver kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpnes hos Riksadvokaten i en mail til VG.

NY ARBEIDSGRUPPE: Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund forteller at arbeidsgruppen mot vold og trusler i fotballen skal kartlegge omfanget, vurdere forebyggende tiltak, samarbeid med lokale myndigheter og se på sanksjonsnivået innenfor NFFs egen selvdømmeordning. Foto: Trond Solberg

Advokat Haaheim forstår Riksadvokatens uttalelser som at de tar vold på offentlige steder på alvor, og håper NFF benytter seg av muligheten.

– Dette er en invitasjon med gullkant rundt for NFF. Den invitasjonen er for god til å takke nei til. VGs kartlegging av omfanget av fotballvold viser at det er viktig å gripe inn før volden blir et samfunnsproblem. Man kan aldri være trygg på å vinne en fotballkamp, men man skal være trygg mot slåsskamp på norske fotballbaner, sier han.

Også Haaheims juristkollega Kjenner mener NFF bør kjenne sin besøkelsestid når Riksadvokaten er åpen for dialog.

– Dette er en åpen dør både fotballen og idretten generelt burde benytte seg av, sier han.

Se beskrivelse av alle de alvorlige volds- og trusselsakene NFF har behandlet siden 2010:

