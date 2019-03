TIL TOPPS: Manchester Citys spillere jubler etter 1–0-seieren over Bournemouth. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

City slår tilbake mot UEFA-etterforskning: – Tatt ut av sammenheng

Mens Manchester City jakter titler på fire fronter, kommer beskjeden om at UEFA vil etterforske klubben for brudd på Financial Fair Play-reglene.

Publisert: 07.03.19 22:30







Citys svar: Velkommen.

Etterforskningen er en direkte følge av den omfattende datalekkasjen Football Leaks. Det tyske magasinet Der Spiegel mottok mer enn 70 millioner dokumenter, og gjorde dem tilgjengelige for 13 samarbeidspartnere i European Investigative Collaborations (EIC), blant dem VG.

Det er uavhengige UEFA Club Financial Control Body som har åpnet en formell etterforskning, og som skal undersøke potensielle brudd på Financial Fair Play-reglene. På UEFAs nettsider opplyses det at det vil bli fokusert på «en rekke påståtte regelbrudd som nylig er gjort offentlig av forskjellige medier», og at det ikke vil bli gitt noen flere kommentarer mens etterforskningen pågår.

Manchester City svarer på sin nettside med at klubben ønsker etterforskningen velkommen.

«Det gir oss muligheten til å få en slutt på spekulasjonene som er kommet som følge av ulovlig hacking, og publisering av City-mailer som er tatt ut av sammenheng. Klubbens kunngjorte regnskaper er fullstendige og etter gjeldende regelverk.»

I november opplyste UEFA i en redegjørelse at hvis det viser seg at tidligere etterforskning av klubber har ført til gale konklusjoner, kan sakene bli åpnet igjen, og tatt opp én etter én. Fire måneder senere er det altså klart at City havner under lupen.

CITY-EIER: Sheikh Mansour bin Zayed styrer Manchester City fra Abu Dhabi. Dette bildet er fra 2010. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Siden 2008 er Manchester City blitt kontrollert fra Abu Dhabi. Milliardene har strømmet inn. En helt ny klubb ble bygd opp, men et par-tre år senere ble Financial Fair Play-reglene innført av UEFA. Det var økonomiske krav som blant annet skulle forhindre at styrtrike eiere kunne bruke så mye de ville for å bygge opp sin egen storklubb, med Manchester City og Paris Saint-Germain som de fremste eksemplene.

I Football Leaks-avsløringene kom det frem påstander om at City blåste opp verdiene av sine egne sponsorkontrakter, for å holde seg innenfor FFP-reglementet – og dermed ha muligheten til å hente nye spillere. Den belgiske avisen De Standard skrev at City skal ha tredoblet markedsavtalene i forhold til den faktiske verdien.

Rune Nordhaug, seksjonsleder for klubbstøtte i Norges Fotballforbund, er en av de med best kjennskap til FFP-reglene i Norge. Han sier:

– Det er vanskelig å si noe om hvor alvorlig dette er. Jeg oppfatter at UEFA ønsker å sjekke hvorvidt Manchester City har gjort «justeringer» som har påvirket regnskapet. Det kan for eksempel være en vanskelig grensegang hvis eieren også er inne som sponsor. Hva er tilskudd og hva er sponsormidler og hva er egentlig den reelle verdien av sponsorkontraktene?

NFF-EKSPERT: Rune Nordhaug.

Brudd på «Financial Fair Play» kan i ytterste konsekvens føre til utestengelse fra Champions League.

– Det er flere lag som har vært utestengt fra konkurranser i et eller flere år, men da skal det være ganske store brudd, og gjerne etter at de ikke har greid å rette opp i forholdene innenfor en handlingsplan. Utestengelse ville vært en enormt streng reaksjon mot en klubb som City, som ønsker å vinne Champions League, bemerker Nordhaug.

– Bøter hjelper kanskje ikke så mye mot City?

– Nei, det er kanskje ikke den reaksjonen City frykter mest. José Mourinho (da Chelsea-manager) mente i 2014 at UEFA burde trekke City poeng i Champions League-gruppespillet, som også er en mulig sanksjon. Og vi har sett at tilbakeholding av premiepenger og redusering av spillerstall, for eksempel, har vært benyttet.

– Men en straff vil ikke kunne påvirke det City gjør i Premier League?

– Nei, kun turneringer UEFA arrangerer.