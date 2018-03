FAST PLASS: Hva har Egil Olsen, Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck felles, utover at de har hatt samme jobb? Nils Johan Semb har aldri vært langt unna. Foto: Daniel Sannum Lauten, Bjørn S. Delebekk og NTB SCANPIX

Sembs nye rolle: Når gode råd blir dyre …

Publisert: 01.03.18 21:22

Norsk landslagsfotball trenger å finne veien ut av vanskelighetene. Er det da klokt at «syvende far i huset» får sitteplass så langt fremme i bussen?

Det er positive ting på gang i Norges Fotballforbund.

Med Pål Bjerketvedt og Svein Graff i sentrale roller, jobbes det reelt med å modernisere og åpne opp det som har vært en inngrodd organisasjon.

Nå skal vi få et tydeligere skille mellom satsing på topp og bredde, og det er overordnet sett en god grunntanke.

Her er nemlig behovene så ulike at det fort kan oppstå “lederschizofreni”.

I beste fall kan derfor denne nye organiseringen, med én direktør for topp og en annen for bredde, gi norsk fotball en mer skreddersydd ledersøm .

Men det er likevel flere forhold ved omorganiseringen som gir grunn til å stille kritiske spørsmål ved hvordan og hvorfor valgene ble som de ble.

Det har lenge vært et maktpolitisk spenningsfelt mellom toppklubbenes interesseorganisasjon, Norsk Toppfotball (NTF), og ledelsen i Norges Fotballforbund (NFF).

Det var en periode et tema at en organisatorisk endring kunne medføre en mer samkjørt innsats, langs samme formaliserte spor, til beste for utviklingen av norsk toppfotball.

Nå velger man i stedet fortsatt det samme som jernbanen satser på.

Men i fotballsammenheng er det ikke like sikkert at dobbeltspor gjør best nytte for seg i lengden.

Vi må selvsagt se hvem den nye bossen blir, og hvordan opplegget vil fungere i praksis, før det felles noen dom.

Men det er en fare for at satsingen på å utvikle toppen blir mer byråkratisert og mindre effektiv enn den kunne ha vært.

For selve Norges Fotballforbund, som allerede er blitt beskyldt for å ha høy tetthet av ledere, vil endringene ikke akkurat bidra til å redusere oppfatningen av en organisatorisk mastodont.

Det er da også umulig å komme utenom det aller mest betente punktet her, grepet som er gjort rundt Nils Johan Semb .

Han skyves fra toppfotballsjef til en ny rolle rundt A-landslaget.

Men hva er egentlig den nye jobben hans?

Trenger vi den?

Hva ligger det i at Semb vil «spisse fokuset enda tettere»?

Er det verdig en påstått åpen organisasjon, som tross store markedsinntekter faktisk er i frivillig sektor, å hemmeligholde om Nils Johan Semb får med seg den omdiskuterte superlønnen ?

Ettersom ingen av partene ønsker å si et kvekk om han fortsatt skal heve en gasje langt over statsministerens, er det vel forholdsvis sannsynlig at han skal nettopp det.

Det virker småsnodig at Semb skal få en funksjon det er såpass vanskelig å konkretisere, og dermed også vurdere om det faktisk er behov for den.

Karakteristikken av dette som en “mentorrolle”, overfor en landslagstrener med langt sterkere meritter enn det Semb selv har å vise til, blir tilbakevist av 59-åringen.

Han kaller seg sportssjef for A-landslaget.

Men detaljene er noe generalsekretær Bjerketvedt hevder at langt på vei må tas etter hvert.

Ingen skal være i tvil om at Semb har mye erfaring, og han skal ha ros for at han sikret Norge en kapasitet som Lagerbäck. Samtidig er det åpenbart et behov for fornyelse i apparatet.

Hvor klokt er det da å gi en som har vært i systemet i evigheter en sentral, rådgivende funksjon for landslagets fremtid?

Skal man først ta et grep og organisere ledelsen annerledes, hadde det vel det vært en anledning til å få inn nye kluter og nye ideer?

I stedet går NFF for enda mer fra et hold som er velprøvd, med varierende grad av vellykkethet.

Strengt tatt koker problemstillingen rundt Sembs rolle ned til et helt presist spørsmål:

Har landslagstrener Lars Lagerbäck egentlig behov for en overbetalt rådgiver i en diffus stilling?