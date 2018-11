BLE ALDRI CITY-SPILLER: George Davies ble hentet fra FC Johansen i Sierra Leone. Manchester City ville «parkere» ham i akademiet Right to Dream inntil han var gammel nok til å hentes. Foto: Getty Images / Bongarts

Manchester City ville «parkere» afrikansk mindreårig i akademi

FOTBALL 2018-11-10T18:00:13Z

Hemmelige papirer indikerer at en av årsakene til at Manchester City inngikk en avtale med Right to Dream, var for å kjøpe mindreårige afrikanske spillere og «parkere» dem på akademiet i Ghana.

Publisert: 10.11.18 19:00

I går fortalte VG og danske Politiken hvordan Manchester City finansierer Right to Dream-akademiet med flere millioner kroner årlig. Det gir dem en eksklusiv tilgang på vestafrikanske tenåringer.

Siden spillerne i en alder av 18 år ikke har landskamper, så får de heller ikke arbeidstillatelse i England. Derfor har mange av dem endt opp i norsk fotball.

Men Manchester City har også ytret ønske om å bruke Right to Dream på andre måter. Det viser interne dokumenter som nå blir kjent gjennom Football Leaks. Det er verdens største datalekkasje, bestående av 70 millioner dokumenter. Det tyske magasinet Der Spiegel mottok dokumentene og delte dem videre med 14 andre nyhetsmedier, blant annet VG.

Historien handler om George Davies fra Sierra Leone. Han var bare 14 år gammel da han deltok på en sommerturnering i Sveits i 2011. Der var også Manchester City. De lot seg blende av måljegeren Davies, som til daglig spilte for FC Johansen i hjemlandet.

Fotballklubben ble i sin tid startet av nordmannen Arne Birger Johansen som har vært norsk konsul i Sierra Leone.

Men Manchester City hadde et problem: Ifølge reglene til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), har man ikke lov til å hente spillere under 18 år fra et annet kontinent. Det var da Right to Dream kom til nytte.

I et internt notat fra mars 2012, skriver Manchester City: «George imponerte i Swiss Cup 2011. Vi hadde ham på prøvetrening, der han også imponerte. For et lite beløp kan vi få ham inn på Right to Dream, hvor han vil fortsette sin utvikling inntil han er 18 år, og vi har muligheten til å skrive en proffkontrakt med ham (summen er avtalt på forhånd)» .

Manchester City skrev en tiårskontrakt med Right to Dream i 2010. Akademiets filosofi er å gi fattige barn en god utdannelse, samtidig som de utvikles på fotballbanen.

Bare de 15-20 beste av rundt 25 000 barn som vurderes hvert år, får lov bo på akademiet. George Davies er altså ikke blant dem som ble innlemmet på denne måten. Han ble innlemmet gjennom bakveien.

«Parkere spiller»

I oppsummeringen om Davies, nevnte Manchester City enda en fordel med partnerskapet:

«Han er et meget spennende emne, som kan spille på en rekke posisjoner, og er en av grunnene til investeringen vår i Afrika. Nå har vi et sted å parkere spillerne».

Under punktet «regulatorisk risiko» kommer det frem at Manchester City er trygge på det de gjør:

«Den eneste måten å få dette til å fungere på, er ved å ha spilleren i Right to Dream-systemet frem til han er 18 år. Det er ingen risiko for Manchester City og spillerens lisens vil være sikret av Right to Dream» heter det.

I minst ett annet tilfelle viser interne Manchester City-dokumenter at klubben diskuterte å bruke akademiet til å få kontroll over en afrikansk spiller. Men historien om George Davies indikerer at det faktisk skjedde.

I mars 2013 ba Manchester City et stort advokatfirma om å utforme utkast til en «serviceavtale» mellom klubben og Right to Dream. Den omhandlet George Davies. For et avtalt beløp skulle Right to Dream ta seg av spillere og lage et opplegg for trening, mat, psykologisk støtte og medisinsk behandling mens han bodde på akademiet.

Alt skulle skje «som anmodet av Manchester City». Det er uklart om denne serviceavtalen ble undertegnet.

Manchester City ønsker ikke å besvare spørsmål til medienettverket European Investigative Collaborations (EIC) i forbindelse med Football Leaks.

Sendte faktura

Men Right to Dream-eier Tom Vernon svarer i en e-post at «Right to Dream er ikke bekjent av noen avtaler som en tredjepart inngikk eller ikke inngikk i forhold til George Davies. Vi ble bedt av en tredjepartsklubb om å la George trene på Right to Dream i en kort periode og så si vårt syn på ham som spiller og person. Han ble aldri tilbudt en mulighet til å slutte seg til Right to Dream».

Ifølge Vernon hadde akademiet heller ingen involvering hva gjaldt spillerlisensen til Davies.

Men 30. juni 2013, klokken 20.36, sendte Charles Vernon – faren til akademieier Tom – en e-post til Manchester City. Det var en regning på over 250.000 kroner.

Beskrivelsen lød: «George Davies, gebyrer for opphold/trening/studier på Right to Dream. Årlig rate på 20.000 pund i 14 måneder. Samlet regning: 23.333,33 pund».

Selv om Manchester City etter alt å dømme aldri hadde spillerlisensen til Davies, forsøkte de altså å ha kontroll over en mindreårig afrikansk spiller gjennom Right to Dream.

Iallfall inntil mai 2013. Da skrev en City-leder «han kommer ikke til oss» i en intern e-post, uten å utdype hvorfor.

Da Davies fylte 18 år, skrev han under på sin første profesjonelle kontrakt. Det var med den tyske klubben Greuther Fürth. I dag er han eid av østerrikske St. Pölten, men leid ut til Riga FC i Latvia.

Anså seg selv som City-spiller

Til den danske avisen Jyllands-Posten har Davies tidligere sagt at han først var i Ghana i tre måneder.

«Så dro jeg til Manchester City og reiste med dem på turneringer i Europa. Jeg var i Manchester i tre måneder før jeg dro tilbake til Afrika i tre måneder, før jeg igjen var tre måneder i Manchester».

Han skrev ikke under på en kontrakt, men anså seg selv for å være Manchester City-spiller.

FIFA skrev opprinnelig til EIC-nettverket at de ikke er kjent med en avtale mellom Manchester City og Right to Dream, men at de «vil se nærmere på den» dersom får tilgang til kontrakten.

I går, fredag, kom så nyheten om at FIFA faktisk vil se nærmere på samarbeidet mellom Right to Dream og Manchester City.