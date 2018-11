MINDREÅRIG: Bertrand Traore skal ha signert for Chelsea før han var 18 år, noe som er mot reglementet. Her feirer han en scoring sammen med Cesc Fabregas. Foto: Stefan Wermuth / X01095

Chelsea risikerer kjøpenekt

Chelsea skal være en av flere europeiske storklubber som risikerer å bli straffet med en kjøpenekt av FIFA.

Det er den franske nettsiden Mediapart , som melder at Chelsea er en av flere klubber som etterforskes av FIFA for å ha signert utenlandske spillere før de har fylt 18 år, og risikerer en overgangsnekt i to år, noe som vil tilsvare fire overgangsvinduer.

Mediapart er en av mediene som er en del av Football Leaks-nettverket , akkurat som VG. Det er via dokumenter fra Football Leaks at de skal ha skaffet seg denne informasjonen.

Ifølge nettstedet etterforskes Chelsea blant annet i forbindelse med overangen til Bertrand Traore. Angrepsspilleren som nå er 23 år, og ble solgt til Lyon i 2017, ble offisielt hentet til Chelsea i 2014 som 18-åring. Men afrikaneren har blitt avbildet da han spilte en U18-kamp for Chelsea mot Arsenal allerede som 16-åring.

Chelsea har ikke ønsket å gi noen kommentar utenom at de samarbeider med FIFA. London-klubben fikk også i 2009 en overgangsnekt på to vinduer for å ha tatt kontakt med Gael Kakuta før fylte 18, men den straffen ble anket og karantenen ble ikke opprettholdt.

Atletico Madrid og Real Madrid er to klubber som begge har blitt nektet å signere spillere etter å ha brutt FIFAs regler for signering av mindreårige spillere.

Ifølge den engelske avisen Telegraph er ikke Chelsea den eneste klubben som etterforskes.

– Dette er en massiv etterforskning som vil ramme flere av de store klubbene i Europa og Premier League , siterer avisen en hemmelig kilde på.

De skal derimot ikke vite når en dom mot Chelsea, eller andre klubber kan komme.

Mediapart skal ha fått tilgang til et UEFA-dokument. Det viser hvilke klubber som skal ha signert flest mindreårige mellom 2013 og 2017. Der dukker klubber som Manchester City (28), Manchester United (27), Arsenal (19), Atletico Madrid (52) og Juventus (19) alle opp.

Ifølge Telegraph skal likevel ikke Manchester United være en av klubbene under etterforskning og med en trussel om kjøpenekt hengende over seg.