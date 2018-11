SAMSTEMTE: Generalsekretær Pål Bjerketvedt (til venstre) og fotballpresident Terje Svendsen – her fra fotballtinget tidligere i år. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

NFF-ledelsen sjokkert over kontraktene i kvinnefotballen: - En skandale

ULLEVAAL STADION (VG) Toppledelsen i Norges Fotballforbund er nesten målløse i forundringen over hvordan en kontrakt for kvinnelige fotballspillere er utformet i engelsk toppfotball.

Da VG snakket med president Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt på Ullevaal stadion fredag formiddag, var oppfattelsen klarere enn en kald vinterdag på fjellet:

– Dette er en skandale.

Oppgitt

De har begge lest VGs «football leaks»-sak, der det beviselig er sånn at en kontrakt med en spiller i den engelske ligaen for kvinner kan sies opp hvis spilleren er skadet i tre måneder eller mer.

– Også tre måneder da. Det er jo mange skader som tar lengre tid å lege, sier Terje Svendsen – og rister på hodet over det som er kommet frem.

Uforståelig

Hverken Svendsen eller Bjerketvedt forstår at dette kan være mulig i 2018.

– En standardkontrakt er en standardkontrakt, enten det er for herrer eller kvinner, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Han og generalsekretæren reagerer også på at spillernes rådgivere, agenter og advokater ikke har oppdaget formuleringen rundt skade.

– Det virker merkelig. Og det er for dårlig arbeide som er gjort her, sier Pål Bjerketvedt.

De to topplederne i norsk fotball lover på tro og ære at dette aldri ville skjedd i norsk fotball.

– Det er nærmest sjokkerende å se at slike kontrakter eksisterer, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.