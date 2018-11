Braut Håland kåret til årets gjennombrudd: - Målet er å bli en av verdens beste spillere

ULLEVAAL STADION (VG) Mandag reiser Erling Braut Haaland (18) til Østerrike og Red Bull Salzburg. Da starter jobben med å gå fra et av Europas største talenter, til å bli en av verdens beste spillere.

– Det er en ting å være Europas største talent, og det er en helt annen ting å være Europas beste spiller. Jeg får håpe jeg klarer å endre det til en av Europas beste spillere.

– Så målet er å bli en av verdens beste spillere?

– Ja!

Det sier Braut Haaland til VG på Ullevaal Stadion søndag kveld, hvor han nettopp har mottatt prisen for årets gjennombrudd i Eliteserien, en sesong hvor han også ble tidenes yngste vinner av VG-børsen.

– Det kjennes bra å få slike bemerkelser, så får vi håpe på flere priser i fremtiden, smilte 18-åringen.

– Hva synes du selv om sesongen?

– Den har vært godkjent, men kunne og burde vært bedre. Jeg skulle ønsket at jeg greide toppscorertittelen, og at vi hadde vunnet gullet, svarer den ambisiøse spissen, som endte på 12 mål, fem bak toppscorer Franck Boli.

Hansen kåret til årets spiller

André Hansen fikk tidligere på kvelden prisen for årets spiller. De to andre nominerte var lagkamerat Birger Meling, og Molde-spiller Eirik Hestad.

Til tross for seriegull har det vært en sesong med mye negativt fokus rundt Rosenborg, både i forbindelse med sparkingen av Kåre Ingebrigtsen, og svakt spill. At trønderne klarte et nytt seriemesterskap var mye takket være at Hansen var på topp gjennom hele sesongen.

– Det har vært et krevende år, hvor det har vært nødvendig å bruke tid på ting vi ikke skal trenge å bruke energi på. Men det har vi klart, derfor vant vi seriegull, og tar kanskje gull i cupen. Fotball er et lagspill, men det er en hyggelig anerkjennelse å få, sier Hansen til VG.

Det har vært spekulasjoner rundt 28-åringens fremtid. Tidligere i høst forlenget han kontrakten med RBK til ut 2023-sesongen.

– Jeg trives veldig godt i Rosenborg, men jeg har påpekt mange ganger at jeg har ambisjoner om å prøve meg på et høyere nivå. Det gjelder uansett om jeg har forlenget, avslutter keeperen til VG.

Priser:

Årets spiller Eliteserien: André Hansen

Årets gjennombrudd: Emilie Nautnes og Erling Braut Haaland

Årets toppscorer Eliteserien: Franck Boli

Årets toppscorer Toppserien: Guro Reiten

