TEAM HEGERBERG: Eldstebror Silas (f.v.), storesøster Andrine, mamma Gerd Stolsmo, agent Alan Naigeon, Ada Hegerberg, pappa Stein Erik, agentpartner Victor Bernard og manager Halvor Marstrander. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Teamet som skal dyrke superstjernen Hegerberg

FOTBALL 2018-12-05T08:20:36Z

PARIS (VG) En offensiv fotballfamilie, kjæreste i samme bransje, franske agenter, mentalcoach – og manageren til Astrid S. Det er brikkene i puslespillet som skal få mest mulig ut av Ada Stolsmo Hegerberg (23) både på og utenfor banen.

Publisert: 05.12.18 09:20

– Vi kunne lent oss tilbake og gått på en og annen fotballkamp og nøyd oss med det. Men vi har ikke slått oss til ro med det. Det har blitt et slags prosjekt for å se hvor langt vi kan nå. Og vi ser allerede hvor langt vi har klart å ta det, sier mamma Gerd Stolsmo, arkitekten bak det voksende byggverket som omringer den ferske Ballon d’Or-vinneren.

Selvtilliten har alltid vært høy i Hegerberg-leiren, men de har også hatt evnen til å identifisere mangler og behov som de ikke har kunnet dekke selv.

– Vi har hentet inn kompetanse fra andre områder der vi ikke føler at vi strekker til. Vi har alltid prøvd å teste det neste og det neste etter der igjen. Dette er en gjeng som tenker utenfor boksen, beskriver Ada Hegerberg , som talte til sine nærmeste under en privat fest i Paris natt til tirsdag:

Det siste året har Hegerberg brutt barrierer i kvinnefotballen både sportslig og kommersielt:

På våren ble hun tidenes toppscorer i en Champions League-sesong med 15 mål, og mandag ble hun tidenes første kvinnelige Ballon d’Or-vinner.

I sommer signerte hun en ny kontrakt med Lyon som gjør henne til verdens best betalte kvinnelige fotballspiller. Etter det VG har grunn til å tro, innebærer kontrakten en årslønn på rundt fire millioner kroner. På toppen av dette kommer betydelige sponsorinntekter.

Agent Alan Naigeon, som fremforhandlet den historiske Lyon-kontrakten, har siktet seg inn på et kortsiktig mål.

– Jeg tror hun snart blir den første kvinnelige fotballspilleren som bryter grensen på én million euro (9,6 millioner kroner) i året i inntekt, spår han.

– Heldigvis er hun i en klubb som gjør alt de kan for at kvinner skal få den samme anerkjennelsen som herrer. Jeg håper den samme klubben kan hjelpe henne med å bryte disse grensene. Utmerkelser som Ballon d’Or legger til rette for at det kan skje, sier Naigeon.

En av dem som skal bidra til det, er Hegerberg-teamets ferskeste tilskudd:

Halvor Marstrander (manager)

Den sprudlende musikkmannen har aldri jobbet i fotballbransjen og er mest kjent for å være manageren til den norske popstjernen Astrid S. Men denne høsten signerte han både Ada og Andrine Hegerberg til sitt managementselskap Interstellar etter å ha kjent dem i flere år.

– Vi føler at det kan være med på å pushe grenser og åpne for spennende muligheter kommersielt. Jeg mener Ada er en helt unik ambassadør i tiden vi lever i, gjennom den selvtilliten hun utstråler. Det er verdier som er overførbare til veldig, veldig mye annet enn fotball, sier Marstrander til VG.

– Det som skjer utenfor banen, har vi ikke så utrolig stor kompetanse på. Der er Halvor utrolig dyktig. Han er 100 prosent proff på områder vi ikke er så kjent med. Derfor er han viktig for teamet vårt for å kunne bygge videre, sier Hegerberg.

Thomas Rogne (kjæreste)

Hegerberg forlovet seg med Lech Poznan-spilleren Rogne i juni. Hun kaller ham sin «uten tvil viktigste støttespiller».

– Vi har et veldig spesielt forhold. God kjemi. Vi kjenner hverandre så godt, begge lever for idretten sin og inspirerer hverandre hver dag. Vi vet når det er vanskelig og støtter hverandre i de situasjonene, sier Hegerberg.

Cecilie Ystenes (mental trener)

Hegerberg har samarbeidet med Ystenes, en av Norges mest kjente mentale trenere, i om lag to år. Tidligere var det Tom Nordlie som hadde denne rollen.

– For å holde seg i verdenstoppen har det mentale alt å si. Der har hun hjulpet meg med å ta enorme fremskritt, sier Hegerberg, som erkjenner at Ystenes var ekstra viktig i perioden rundt landslags-exiten i fjor høst.

Alan Naigeon (agent)

Sammen med sin franske partner Victor Bernard har Naigeon siden i fjor vært Hegerbergs agent. Samarbeidet startet da hun skulle innlede kontraktsforhandlingene med Lyon, noe som resulterte i en historisk avtale.

– Rollen vår er å forsikre oss om at det hun gjør på banen, blir belønnet utenfor banen, sier Naigeon til VG.

Han har åpenbart en nese for forretninger. For da han forhandlet frem Hegerbergs rekordkontrakt med Lyon i sommer, fikk han sikret henne en Ballon d’Or-klausul – til tross for at ingen visste at prisen kom til å bli lansert for kvinner. Ifølge VGs opplysninger sikrer klausulen Hegerberg et sekssifret beløp i bonus.

Gerd Stolsmo og Stein Erik Hegerberg (foreldre)

– De er som skapt for hverandre. De er «one of a kind» , beskriver Ada Hegerberg.

Gerd har vært «den mentale pusheren», som hun sier selv, en slags manager-mamma som har organisert og trukket i trådene for å legge forholdene til rette. Pappa Stein Erik har vært den personlige fotballtreneren, «veldig fotballfaglig sterk», ifølge kona.

– De utfyller hverandre veldig godt. De har alltid tenkt utenfor boksen og gitt oss frie rammer og selvtillit. Det har vært lov å ha troen på seg selv og å ha en stemme, beskriver Ada Hegerberg.

– Jeg har ikke vært en mor som bare har satt på vaskemaskiner. Jeg har tatt min rolle i teamet. Jeg tror det er veldig viktig for oss kvinnfolk slik at vi er gode rollemodeller til etterlevelse, sier Gerd Stolsmo.

Silas (storebror)

32 år gamle Silas er kanskje det minst profilerte familiemedlemmet, men det gjør ham ikke mindre viktig.

– Han er minst like viktig som hele gjengen. Han er utrolig klok. Jeg har alltid lært så mye av ham. Jeg vet alltid hvem jeg skal ringe for å få den siste lille inputen. Jeg har vært veldig heldig med å vokse opp med en storebror som alltid har dratt meg opp og pushet meg, sier Ada.

Andrine (storesøster)

Kun to år skiller 23 år gamle Ada og 25 år gamle Andrine, som siden januar har spilt for rivaliserende klubber i Lyon og PSG. Tidligere var de lagvenninner på landslaget, i Kolbotn, Stabæk og Turbine Potsdam.

– Vi har alltid vært treningskamerater og bestekompiser. Nå deler vi samme scene i verdenstoppen. Det er ganske stort og noe vi prøver å nyte. Vi klyper oss litt i armen noen ganger av at vi er på det nivået vi er. Vi prøver å pushe hverandre videre, sier Ada.