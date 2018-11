FORTSATT BITTER: Andrés Iniesta (t.v.), som la opp på det spanske landslaget i sommer, er fortsatt irritert på hvordan José Mourinho (t.h.) fyrte opp rivaliseringen mellom Real Madrid og Barcelona. Foto: AFP

Iniesta ut mot Mourinho: – Skapte stor skade

FOTBALL 2018-11-27T15:57:28Z

Den spanske legenden Andrés Iniesta (34) mener José Mourinho (55) har ansvaret for at det ble full splid mellom Real Madrid- og Barcelona-spillerne på landslaget.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 27.11.18 16:57 Oppdatert: 27.11.18 17:27

I et intervju med den spanske TV-kanalen La Sexta, gjengitt av Marca , ser Iniesta tilbake på perioden fra 2010 til 2013 da Mourinho var Real Madrid-trener og bidro til at rivaleriet mellom de to storklubbene tok fullstendig fyr.

Årene var preget av eksplosiv ordkrig mellom Mourinho og daværende Barcelona-sjef Pep Guardiola, flere voldelige sammenstøt mellom spillerne på banen – og eskalerte da Mourinho gikk til «øyeangrep» på daværende Barcelona-assistent Tito Vilanova etter et høydramatisk Clásico-oppgjør i august 2011.

– Du trenger ikke holde med Barcelona eller Real Madrid for å vite at situasjonen var ubehagelig. Og hovedgrunnen til det var Mourinho. Den som ikke vil se det, er radikal, sier Iniesta, som i sommer forlot Barcelona og signerte for japanske Vissel Kobe.

– Man så ikke lenger den rivaliseringen som alltid hadde eksistert, det gikk mye lengre enn som så, det var hat. Den dårlige stemningen utviklet seg, og det ble uutholdelig, sier Iniesta, som mener situasjonen påvirket det spanske landslaget:

– Spenningene mellom Barça og Madrid, forårsaket av Mourinho, skapte stor skade for det spanske landslaget og lagkameratene der.

Tidligere denne høsten var Mourinho på landskamp mellom nettopp Spania og England. Det gikk ikke helt etter planen da han skulle forlate stadion:

Fem år etter å ha forlatt Real Madrid har Mourinho mer enn nok med å få skikk på sitt Manchester United til at han får dyrket rivaliseringen med motstanderne i Premier League.

Tirsdag kveld leder han laget sitt hjemme mot Young Boys i Champions League. Etter helgens 0–0-smell mot Crystal Palace, som fikk Mourinho til å etterlyse mer «hjerte» hos spillerne sine, forventer Old Trafford-publikummet en overbevisende forestilling.

En seier for United, kombinert med Juventus-poeng mot Valencia, vil sikre dem en plass i åttedelsfinalene.

Vi tror United innfrir forventningene med en komfortabel seier, og anbefaler et spill på hjemmeseier med 0–1 i handikap til 1,65 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport 1. Spillestopp er klokken 20.55.