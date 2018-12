FIN GJENG: Lars Lagerbäck har klart å skape et godt kollektiv av de norske spillerne. EM-kvalifiseringen kan nyte godt av det, for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vrien trekning for Norge? Slettes ikke ...

FOTBALL 2018-12-02T21:34:26Z

Norge har en helt OK mulighet til å gå til EM via den vanlige kvalifiseringen – tross at motstanderne ble Spania og Sverige. Forskjellen på kvaliteten til de svenske og norske spillerne er minimal.

kommentar

Publisert: 02.12.18 22:34

Da Drillo startet på VM-kvalifiseringen til USA-VM, høsten 1992, var det få som levnet Norge noen mulighet. Rangert som nummer fem av seks, bak Nederland, England, Polen og Tyrkia, så oppgaven nærmest umulig ut.

Men mange har glemt at Norge gjorde en helt OK EM-kvalifisering, spesielt etter at Drillo kom på senhøsten 1990. Norge var på vei opp og frem med et lag med unge spillere, ispedd noen garvede proffer.

Ved hjelp av en ukuelig tro på hvordan fotball skulle spilles, fikk Drillo med seg spillerne – helt til VM. Da én runde i kvalifiseringen sto igjen, var Norge allerede klare – som puljevinner. Det eneste tapet kom i den siste kampen, borte mot Tyrkia, da alt var avgjort.

Jeg ser noen likheter med det som skjer nå, selv om det er en helt annen tid. Men dette unge Lagerbäck-laget har allerede kommet en vei, de har gjennomført en god kvalifisering, svensken har bygd et lag med mange typer som bare bør bli bedre de neste årene. På den måten minner de om de spillerne Drillo overtok i 1990, spesielt 69-generasjonen, Berg, Bjørnebye, Bohinen med flere, som var 21 år da fotball-professoren overtok etter Ingvar Stadheim.

Lars Lagerbäck har 98-generasjonen, med spillere som nå er 20 år, i Kristoffer Ajer, Sander Berge og Martin Ødegaard.

I tillegg tror jeg det er en psykologisk fordel for hele teamet at de har et par ekstra matchballer, hvis Spania og Sverige blir for tøffe, med playoff fra Nations League.

Spania er selvsagt favoritten i puljen. Men spanjolene er heller ikke uslåelige, det har de siste par årene vist. Alle regner med at de vinner Norges gruppe, men kan Norge få med seg et poeng eller tre i hjemmekampen, så vil det bety mye for helheten på kvalifiseringen.

Norge er ubeseiret på Ullevaal under Lars Lagerbäck (7–2–0). Det er tall svensken vil bruke for alt det er verdt når kvalifiseringen starter i mars 2019. I tillegg bør det bli fulle hus på Ullevaal mot de fleste, i hvert fall Spania, Sverige og Romania. Det vil løfte produktet kraftig.

Oppgjørene mot Sverige og Romania vil trolig avgjøre. Kampene mot Færøyene og Malta må vi forvente at både Sverige og Norge vinner, ellers har vi lite i et mesterskap å gjøre. Romania kan bli nøkkel-laget. Trolig er de ikke gode nok til å bli en av de to beste, men de er gode nok til å ta poeng fra mange lag.

Det er lett å tro at svenskene er så mye bedre enn oss. De har tross alt deltatt i syv mesterskap siden Norge sist var med (2000), og i høst rykket de opp til eliten i Nations League.

Men ser du på laget og spillerne, så er ikke forskjellen stor, hverken på hvilke klubber spillerne representerer, eller hvilken posisjon de har i klubbene sine.

Det er fullt mulig å slå svenskene i fotball. Og i Lars Lagerbäck har Norge en mann som vet bedre enn de fleste hvordan det gjøres. Han vet også nøyaktig hva som skal til for å få et landslag til mesterskap: Det har han klart seks ganger, fem ganger med Sverige og én gang med Island.

Og klarer Lagerbäck å overføre flere av tankene sine, utvikle dette unge norske laget videre, så er sjansen også god til å kvalifisere seg direkte til EM i 2020.

Det er lov å være optimist, spesielt etter den gode 2018-sesongen for Lars Lagerbäck og Norge.