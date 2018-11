ET MINUTTS STILLHET: De irske lagene Templeogue United og Liffeys Wanderers holdt et minutts stillhet før sin kamp denne helgen, etter meldingen om at en spiller i samme liga hadde gått bort. Problemet var at dødsfallet var oppdiktet. Foto: Skjermdump, Facebook

Fotballag forfalsket spillers død for å utsette kamp

FOTBALL 2018-11-28T09:56:43Z

Her hedrer to irske fotballag en spiller som angivelig hadde dødd i en bilulykke. Problemet var at det hele bare var oppspinn.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 28.11.18 10:56 Oppdatert: 28.11.18 12:03

Irish Times og svenske Aftonbladet er blant avisene som har rapportert om den bisarre episoden som vekker oppsikt i irsk breddefotball.

Fredag fikk irske Leinster Senior League, som omfatter tredje til tolvte nivå i landets ligasystem, en melding fra Dublin-klubben Ballybrack FC om at deres spiller Fernando Nuno La Fuente hadde omkommet i en tragisk bilulykke kvelden i forveien, og at de derfor ønsket å få helgens bortekamp mot Arklow utsatt.

Ligaen innfridde ønsket om utsettelse, og det ble i tillegg holdt et minutts stillhet for den angivelig døde spilleren i helgens øvrige seriekamper.

– Vi får telefoner fra klubber som sier at noen i tilknytning til klubben har dødd, og at de trenger å utsette en kamp, og det var ikke noe problem med det. Men ting begynte å komme frem da vi fulgte opp mandag morgen for å se om vi kunne komme i kontakt med guttens familie og se om det var noe vi kunne gjøre. De sa at kroppen allerede var tilbake i Spania, noe som ikke ga mening, sier ligasjefen David Moran til Irish Times .

Sannheten er at Fernando Nuno La Fuente lever i beste velgående. Det var ingen bilulykke. Han hadde bare flydd hjem til Spania og visste ingenting om klubbens dødsforklaring, og det er ikke kjent hvorfor klubben egentlig ønsket å utsette kampen.

– Det er en sjokkerende ting å gjøre for å få en fotballkamp utsatt. Vi holdt et minutts stillhet før alle de andre kampene, og spillerne bar svarte sørgebånd. Det må være noe galt med deg for at du kan gjøre noe slikt, sier Moran.

Det skjer litt av hvert i breddefotball – som dette utrolige selvmålet:

Ifølge Aftonbladet innrømmet Ballybrach FC tirsdag i en pressemelding at de bare hadde forfalsket spillerens død. Ifølge klubben skyldtes det en enkeltperson som hadde handlet på egenhånd, og denne personen opplyses å ha fått sparken.

– Vi har også kontaktet Fernando for å høre hvor han befinner seg og om det går bra med ham. Vi er også takknemlige for at han har akseptert vår unnskyldning. Denne grove og uakseptable feilen var helt overraskende, og personen som er skyldig, har store personlige problemer som ingen i klubben kjente til, skriver Ballybrack i pressemeldingen.

Leinster Senior League er riktignok ikke helt ferdig med saken. Til Irish Times opplyser ligasjef Moran at de torsdag ettermiddag skal holde et møte der de vil avgjøre hva slags konsekvenser saken vil ha for Ballybrack FC.