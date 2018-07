SJOKK-EXIT: Mesut Özil kunne nesten ikke tro det da Die Mannschaft røk ut av VM allerede i gruppespillet. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Pappa Özil ber Mesut slutte på landslaget: – Situasjonen er absurd

Publisert: 08.07.18 16:19 Oppdatert: 08.07.18 16:33

Oliver Bierhoff mener Tyskland burde vurdert å dra til VM uten Mesut Özil. Det får pappa Özil til å rase.

Mesut Özil får ikke fred etter at han og Tyskland-lagkompis Ilkay Gundogan lot seg avbilde med Tyrkias omdiskuterte leder, Recep Tayyip Erdogan , i midten av mai, ikke lenge før VM-start.

Denne gang er det Oliver Bierhoff, tysk fotballegende og PR-direktør for Die Mannschaft, som er ute og melder, men ikke først og fremst for at bildet ble tatt.

– Vi har ikke hatt suksess med Mesut, så derfor burde vi ha vurdert å ikke ha ham med sett fra et sportslig synspunkt, sier Oliver Bierhoff til Die Welt .

– Jeg tror ikke det at de tok disse bildene skapte uro for laget, men debatten etterpå gjorde det. Når jeg ser tilbake på det, ville jeg kanskje ha vært mer direkte, fortsetter han, som senere har beklaget uttalelsene.

Pappa Özil, med Mustafa til fornavn, er uansett ikke videre imponert over de opprinnelige uttalelsene til Bierhoff, og ber sin 29 år gamle sønn svare med å slutte på landslaget.

– Hadde jeg vært i hans sko, ville jeg sagt: «Takk skal du ha, men nå er det nok».

– Han skal ikke alltid trenge å unnskylde seg selv. Han har spilt for landslaget i ni år... Og blitt verdensmester. Når vi vinner, sier vi at vi vinner som et lag, men når vi taper, så taper vi på grunn av Özil. Han blir buet på og brukt som syndebukk. Jeg har full forståelse for at han tar seg nær av det, fortsetter Mustafa Özil overfor Bild am Sonntag .

Han mener sin egen sønn har vært et eksempel til etterfølgelse i mange år, at han elsker Tyskland og at han har vist det.

– Situasjonen er absurd, konstaterer pappa Özil, men har forståelse for at bildet av Mesut og Erdogan vekker reaksjoner.

– Jeg tenkte at det ikke var en veldig god idé, men jeg trodde ikke alt kom til å kollapse. Han tok bildet på grunn av høflighet. Mesut er en reservert person, nesten sjenert, så hvordan kunne han si nei til et bilde når en mann som Erdogan spør? lurer Mustafa på.

Ikke nok med det: Overfor tyske Kicker har forbundspresident Reinhard Grindel oppfordret Özil til å prate om bildet når spilleren returnerer fra ferie.

– Det er sant at Mesut ikke har kommentert det ennå, og det er skuffende fordi mange fans forventer svar på spørsmålene sine. Og det gjør de rett i, sier han.

For øvrig virker Mesut Özil å ha det rimelig greit for tiden. Lørdag la han ut dette bildet på sin instagramkonto: