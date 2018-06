PREMIER LEAGUE-MESTER: Manchester City. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

TV 2 beholder Premier League-rettighetene til 2022 - varsler flere TV-sendte kamper

Publisert: 15.06.18 13:41 Oppdatert: 15.06.18 14:48

Premier League fortsetter å bli sendt på TV 2. Kanalen har kjøpt tre nye sesonger med den øverste engelske divisjonen - og beholder rettighetene ut 2021/22-sesongen.

Det bekrefter TV 2.

– Vi er virkelig glade for at verdens beste fotballiga skal sendes på TV 2 og TV 2 Sumo helt frem til 2022. Siden 2010 har vi bygget opp en sportsredaksjon med engasjerte og dyktige medarbeidere, og et splitter nytt studio i Bergen. Det betyr mye for oss at vi nå får muligheten til satse videre de neste fire årene, og gi norske Premier League -fans en enda bedre opplevelse. For alle oss i Norge som elsker engelsk fotball, er dette en gledens dag, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes i en pressemelding.

Da TV 2 forrige gang sikret seg rettighetene til Premier League for tre år i 2015, måtte de ut med 1,6 milliarder kroner . Denne gang har det vært spekulert på om TV 2 kunne komme til å tape rettighetskampen.

– Jeg kan ikke si så mye om prosessen. Det må du ta med Premier League. Vi har konsentrert oss om vår mulighet, utdyper Sandnes overfor VG.

– Hvor mye måtte dere ut med?

– Premier League-rettighetene er dyre, men jeg kan ikke kommentere noe rundt beløpet, svarer Sandnes, og varlser flere TV-sendte kamper, det hovedsakelig fordi det blir avspark til flere forskjellige tider.

– Sannsynligvis får vi anledning til å vise flere kamper enn tidligere, avslører Sandnes, og sier at det kommer mer informasjon rundt sendeskjema etter hvert.

TV 2 har nå rettigheter til Champions League, Europa League, Premier League og landslaget innenfor fotballverden, men for få dager siden ble det klart at kanalen mister rettighetene til håndball-VM og -EM frem til 2025 og 2026.

– Går alle fotballrettighetene ut over håndballen på TV 2?

– Man kan ikke se slik på det. Rettigheter er til leie, ikke til odel og eie. Det gjelder når vi sikrer oss rettigheter, men også når vi taper. Vi skulle gjerne ha fortsatt med håndball-VM og -EM, men slik er bransjen, svarer Sandnes.