Russland videre etter ny målfest - Egypt-sjef åpner for å gå

ST. PETERSBURG (VG) (Russland-Egypt 3–1) Hjemmenasjonen var VMs lavest rangerte lag på forhånd, og nederlagsdømte som få. Men effektive Russland er i praksis videre i VM etter seier mot Egypt.

På forhånd handlet det meste om Mohamed Salahs VM-debut her i St. Petersburg, men etterpå er det Russlands fremgang som stjeler overskriftene.

– Nå tror jeg hele landet jubler. Takk for støtten, sier spissen Dzjuba til TV-kanalen Pjervyj - og har trolig rett.

På vei ut av stadion i den kalde St. Petersburg-kvelden var det nemlig bare brede smil og vaiende flagg å se.

– Er dette din lykkeligste dag i livet? ble Russland-trener Stanislav Tsjerisov spurt på pressekonferansen.

– Jeg håper det kommer mange flere, var svaret fra mannen som ble applaudert av journalistene etter seansen.

Flere var deretter borte med labben for å gratulere, og et par sikret seg liksågodt en klem.

5–0-seieren mot Saudi-Arabia i første kamp viste seg ikke å være noen tilfeldighet. Tre mål i løpet av det første drøye kvarteret av andreomgangen var mer enn nok for å dytte Egypt et langt skritt ut av VM.

Etter kampen åpnet landslagssjef Hector Cuper for å gå av:

– Om jeg skal fortsette eller ikke handler ikke bare om meg. Hvis de ansvarlige ikke er fornøyde, er jeg den første til å gå. Vi har en kamp til. Selv om sjansene er minimale. I forsvar har vi alltid vært gode; vi hadde ti-tolv svært dårlige minutter, sa Egypt-treneren på den internasjonale pressekonferansen en snau halvtime etter kampslutt.

Alle russerne – spesielt ikke de med de dyreste billettene – hadde faktisk ikke rukket å finne setene sine ennå da 1-0 var et faktum.

Selvmål

BØRS: Russland - Egypt RUSSLAND (4–2–3–1):

Igor Akinfejev - 6

Mario Fernandes - 7

Ilja Kutepov - 6

Sergej Ignasjevitsj - 6

Jurij Zjirkov - 6

Roman Zobnin - 6

Jurij Gazinskij - 6

Aleksandr Samedov - 6

Aleksandr Golovin - 6

Denis Tsjerysjev - 7

Artjom Dziuba - 8, banens beste Sum totalt 11 mann: 70 EGYPT (4–2–3–1):

Mohamed El Shenawi - 4

Ahmed Fathi - 4

Ali Gabr - 4

Ahmed Hegazy - 5

Mohamed Abdelshafy - 5

Mohamed Elneny - 5

Tarek Hamed - 4

Mohamed Salah - 6

Abdallah El-Said - 5

Mahmoud Hassan «Trezeguet» - 6

Marwan Mohsen - 5 Sum totalt 11 mann: 53 Sjanser: 5–4 Kampvurdering: Terningkast 3 Dommervurdering: Enrique Caceres - 7. Får hjelp av VAR til å trekke straffen til Salah innenfor, og så ser det da helt greit ut å la neste situasjon gå. Alt i alt en god kamp for kamplederen fra Paraguay. Vurdert av Jonas Wikborg

El Shenawi bokset ut et innlegg, Golovin klemte til på halvspretten, men treffet var så dårlig at det endte opp foran digre Artem Dzyuba i duell med Artim Fathih. I forsøket på å klarere sleivet han liksågodt ballen i mål, slik at «own goal» nå er VMs toppscorer med fem nettkjenninger.

Målet lammet Egypt, og tente Russland.

– Da de (Russland) scoret det første målet, knakk Egypt sammen. De klarte ikke takle presset. Du kunne høre atmosfæren på stadion, og intensiteten til de russiske spillerne økte som en følge av det, sier tidligere England-spiss Alan Shearer til BBC.

En dårlig kombinasjon for gjestene dersom de skulle ha håp om mer VM-moro.

Denis Tsjerysjev timet et løp inn i boksen perfekt og satte inn 2-0 etter 59 minutter. Dermed har han tre VM-mål. Ikke verst av en spiller som opprinnelig var reserve. Og før jubelen hadde lagt seg, lå avgjørelsen i nettet. Dzyuba fikk med seg ballen gjennom et elegant touch, og alene med keeper var mannen fra Arsenal Tula – det russiske laget altså – sikker som banken.

Egypterne på tribunen satte seg ned. Men håpet ble tent da Mohamed Salah ble dratt en av sine mye omtalt armer innenfor feltet, noe dommeren innså etter litt videohjelp, og fra elleve meter var han sikker. Det var faktisk VMs første skudd mot Igor Akinfeevs mål.

Etterpå ble Tsjernisov spurt om oppkjøringen til mesterskapet, som var trøblete uten seier på de seks siste kampene.

- Vi liker ikke ord som problem og vanskelig. Vi tar hånd om tng når de kommer. Vi har valgt en linje, og vi har personligheter på laget. Folk glemmer at vi spilte treningskamper for å være best mulig forberedt på denne turneringen og ikke noe annet, sier treneren.

Drillo ikke veldig imponert

For at Russland nå skal ryke ut, må Saudi-Arabia vinne mot Uruguay og deretter Egypt, og det med store sifre. Mens Egypts håp nå også ligger i landet med flere sjeiker enn gode fotballspillere.

– Jeg er likevel ikke veldig over det de (Russland) presterer, så jeg tror ikke de går noe særlig lenger enn en åttedelsfinale, sa NRK-ekspert Egil Drillo Olsen etter kampslutt.

For Mohamed Salah ble dermed 2018-VM ikke det han hadde tenkt. Skaden i Champions League-finalen mot Real Madrid holdt ham ute i første kamp mot Uruguay, og selv etter en del gode involveringer og et straffemål, er det åpenbart at skaden i armen svekket nivået hans her i dag.