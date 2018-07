OVERFALLET: Her tar Yuri Cortez jubelbilder av kroatene etter å ha blitt overfalt under målfeiringen. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Fotograf ble verdenskjent etter VM-overfall: – Det har gått helt ut av kontroll

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 14.07.18 20:16 Oppdatert: 14.07.18 22:20

FOTBALL 2018-07-14T18:16:12Z

MOSKVA (VG) Fotografen Yuri Cortez fra El Salvador ble verdenskjent i løpet av et VM-øyeblikk. Siden har ikke telefonen sluttet å ringe.

– Effekten av det som skjedde, har vært helt spektakulær. Det har vært et ras av anrop, mailer, meldinger og henvendelser fra verden rundt. Det bare fortsetter og fortsetter. Telefonen min har ikke sluttet å ringe og vibrere siden det skjedde. Det har gått helt ut av kontroll, sier Cortez til VG.

Fotografen fra nyhetsbyrået AFP havnet i begivenhetenes sentrum under Kroatias feiring av vinnermålet i VM-semifinalen mot England. Flere og flere kroatiske spillere løp mot hjørnet der han sto og tok bilder, for å feire, og til slutt falt alle over ham.

– Det var et utrolig øyeblikk, en situasjon jeg aldri kunne forestilt meg. Det var totalt uventet og veldig emosjonelt. Det ga meg så mye glede. Det var veldig gøy, men jeg ble veldig overrasket, sier Cortez.

Da han kom hjem til Mexico etter å ha dekket VM-semifinalen, ble han ønsket velkommen av AFPs Mexico-byråsjef Sylvain Estibal på flyplassen:

Til tross for at han ble tatt på sengen av det kroatiske overfallet, rakk han å tenke raskt nok til å knipse noen bilder mens han lå nede for telling. Blinkskuddene gikk raskt verden rundt.

– Det var en refleks. Jeg tenkte at bildene kom til å bli fantastiske, og at jeg var i en priviligert posisjon som ingen andre fotografer kunne ha. Jeg tenkte bare på å fange øyeblikket. Resultatet var veldig bra, akkurat slik jeg håpet. Det er de beste bildene fra hele VM, sier Cortez fornøyd om bildene du kan se et utvalg av her:











1 av 4 YURI CORTEZ / AFP

Han forteller at flere av de kroatiske stjernene kom og snakket med ham og unnskyldte seg etter hendelsen.

– Da det gikk opp for Mario Mandzukic, som scoret målet, at jeg ikke var en spiller, men en fotograf, så hjalp han meg opp og spurte om det gikk bra. Ivan Perisic plukket opp linsene mine for meg. Mange av dem klappet meg på hodet, kysset og klemte meg. Ivan Rakitic var også veldig hyggelig, sier Cortez.

Han måtte reise fra stadion i Moskva i all hast etter semifinalen, ettersom han skulle grytidlig opp for å reise hjem til Mexico. Derfra skal han følge søndagens VM-finale – naturlig nok som Kroatia-supporter.

– Rakitic uttalte etter kampen at de hadde skaffet seg en ny kroatisk supporter. Han sa at de «adopterte» meg og tilbød meg kroatisk statsborgerskap. Det er gøy å høre det fra ham. Jeg vet jo at de ikke ville skade meg. Det var et euforisk øyeblikk, og nå håper jeg selvfølgelig at Kroatia vinner, sier Cortez til VG.