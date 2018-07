Pogba dediserte semifinaleseieren til de thailandske grotteguttene

Publisert: 10.07.18 21:54 Oppdatert: 10.07.18 23:11

FOTBALL 2018-07-10T19:54:00Z

ST. PETERSBURG/OSLO (VG) (Frankrike – Belgia 1–0) 182 cm høye Samuel Umtiti (24) vant hodeduellen mot seks år eldre og 12 cm høyere Marouane Fellaini (30). Det holdt til VM-finale for Frankrike.

Og samtidig ble Belgia snytt for sin første VM-finale noensinne.

Etter kampslutt deppet Kevin de Bruyne & Co. på St. Petersburg stadion-gresset, men gikk av banen med hevet hodet. Igjen sto jublende franskmenn.

– For en drøm! tvitret stjerneskuddet Kylian Mbappé i store bokstaver.

Og Paul Pogba dediserte seieren til guttene som samme dag ble reddet ut av en grotte i Thailand. Der var de innesperret i 17 dager .

– Seieren går til dagens helter. Herlig gjort, dere er så sterke, la han ut på samme tjeneste med et bilde av de 12 guttene som opplevde grottemarerittet.

Guttene ble invitert til VM-finalen av FIFA, men på grunn av egen helse kan de ikke delta der. Der kommer imidlertid Frankrike til å stille.

– Vi jobbet veldig hardt sammen. Det ble jeg som scoret, men vi gjorde en stor kamp, sa matchvinner Samuel Umtiti før han ble avbrutt av lagkamerat Antoine Griezmann, som ropte «Vive la France! Vive la Republique!».

– Jeg er veldig glad på spillernes vegne. Dette var tøft mot et veldig bra Belgia-lag. Jeg tar av meg hatten for spillerne og støtteapparatet mitt, sa Frankrike-trener Didier Deschamps.

Laget er klare for sin tredje finale på de siste seks verdensmesterskapene (vant i 1998, sølv i 2006), og jakter sin andre VM-pokal.

– Finaler er til for å vinnes. Vi har ikke kommet over finaletapet for to år siden, fortsatte Deschamps og refererte til 0-1-tapet for Portugal i EM-finalen i 2016.

Nå venter vinneren av Kroatia og England søndag.

BØRSEN: Frankrike - Belgia FRANKRIKE (4–2–3–1):

Hugo Lloris - 7

Benjamin Pavard - 7

Rapahel Varane - 7

Samuel Umtiti - 8 BB

Lucas Hernandez - 6

N’Golo Kanté - 7

Paul Pogba − 7

Blaise Matuidi - 8

Antoine Griezmann - 7

Kylian Mbappé - 7

Olivier Giroud - 6 Sum 11 mann: 77 BELGIA (3–4–3):

Thibaut Courtois - 7

Vincent Kompany - 6

Jan Vertonghen - 7

Toby Alderweireld - 6

Nacer Chadli - 5

Axel Witsel - 6

Marouane Fellaini - 5

Moussa Dembele - 6

Kevin de Bruyne - 6

Romelu Lukaku - 4

Eden Hazard - 7 INNBYTTERE:

Dries Mertens - 5 Sum 11 mann: 65 Sjanser: 7-4 Kampvurdering: 5 Dommer: Andres Cunha - 7. Lar spillet flyte og bruker fløyten minimalt. God kamp av pipeblåseren fra Uruguay. Vurdert av Jonas Wikborg, Mats Arntzen, Even Lübeck og Arilas Berg Ould-Saada

Etter en jevnspilt førsteomgang der begge burvokterne, Hugo Lloris (Frankrike) og Thibaut Courtois (Belgia), hadde vist seg fra sin beste side, sang det i nettmaskene bak sistnevnte keeper bare fem minutter ut i omgang nummer to.

Corneren fra Antoine Griezmann var perfekt lagt med innoverskru, og i feltet kom Samuel Umtiti seg foran Marouane Fellaini. Med ballen så vidt innom afroen til belgieren var Courtois utspilt, og Umtiti feiret med en dans foran den fremmøtte Les Bleus-fansen.

Og ble belønnet med et smask midt på pannebrasken av spiss Olivier Grioud, et slikt som kunne minne litt om ritualet til Frankrike-keeper Fabien Barthez og -forsvarer Laurent Blanc i 1998-VM på hjemmebane.

For øvrig forrige - og hittil eneste - gang landet vant VM-gull.

Nevnte Giroud hadde muligheten til å doble ledelsen snaue fem minutter senere, omtrent da kampuret passerte en times spill. Spissen ble lekkert spilt frem av Kylian Mbappé på finurlig vis, men Moussa Dembele kom reddende til i siste sekund for de rødkledde belgierne.

Ti minutter etter det igjen var det i motsatt ende det smalt. Da kunne Fellaini bøte på duelltapet fra det 51. minutt, men headingen til mannen som måler 194 cm på strømpelesten gikk utenfor.

Nærmere kom ikke Belgia. Landets gylne generasjon må ta til takke med å spille om bronse, men kan fortsatt overgå folkeheltene fra 1986-VM. Der ble det 4. plass, nasjonens beste resultat i et VM noensinne.

– Forskjellen mellom seier og tap var den dødballsituasjonen. Jeg mener det var så jevn kampen var, sier Belgias spanske landslagssjef Roberto Martínez.

– Forskjellen var litt flaks i noen situasjoner, fortsetter han, og legger til at han er «veldig stolt» over eget mannskap og gratulerer Frankrike med finaleplass.

Belgierne er ikke helt ferdig med Russland-VM. Bronsefinalen gjenstår for Eden Hazard & Co. Den spilles lørdag.

PS: Kroatia og England gjør opp om den siste finalebilletten onsdag klokken 20.00.

