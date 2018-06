TÅREVÅTT: Neymar var tydelig preget etter kampen mot Costa Rica tidligere fredag. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Derfor tok Neymar til tårene etter Costa Rica-seieren

Publisert: 22.06.18 19:50

Da sluttsignalet mot Costa Rica gikk, tok Neymar (26) umiddelbart til tårene. Nå forklarer superstjernen hvorfor.

Det var ikke mye som gikk hans vei mot Costa Rica, men etter at Philippe Coutinho satte inn den forløsende 1–0-scoringen på overtid, løsnet det for Brasil, og noen minutter senere satte Neymar inn sitt første scoring i dette mesterskapet .

Dermed er plutselig Brasil på rett spor igjen, etter at de skuffet i sin VM-åpning mot Sveits. Presset på Brasils aller største stjerne er umenneskelig stort, og det var åpenbart at både seieren og scoringen betydde mye for PSG-spilleren, som har vært skadeplaget i oppkjøringen til dette mesterskapet, først med en fotskade han pådro seg i februar - deretter med konstante nedsparkinger mot Sveits og trøbbel på trening før Costa Rica-kampen.

Og skaden(e) var blant årsakene til at Neymar tok til tårene etter kampen.

«Ting har aldri vært enkelt»

«Ikke alle vet hva jeg har vært gjennom. Til og med papegøyer kan snakke, men å holde seg på beina og fortsette fremover, det er ikke noe alle klarer. Jeg gråt av glede, av følelsen av å komme seg over et hinder, tæl og mitt ønske om å vinne», skriver superstjernen på sin Instagram .

Han hulket og hulket – slik han også gjorde da han sikret brasiliansk OL-gull i 2016 . Presset var umenneskelig for fire år siden også, da han ble snytt for spill i semifinalen etter å forlatt kvartfinalen mot Colombia på båre, for så å se sine landsmenn bli fullstendig ydmyket av Tyskland i semifinalen - og deretter tape bronsefinalen mot Nederland.

«Ting har aldri vært enkelt i livet mitt. Hvorfor skulle de plutselig være det nå», fortsetter han.

«Drømmen lever videren. Drømmen... Nei, målet lever videre. Bra gjort i kampen, gutter. Dere er de beste».

Brasil, som sto med ett poeng etter åpningskampen mot Sveits, etter en perle fra Philippe Coutinho, troner plutselig øverst i gruppe E etter seieren over Costa Rica. I hvert fall før Serbia sin kamp mot Sveits som sparkes i gang klokken 20.00. Den kan du for øvrig følge i vårt VM-studio .

Onsdag 27. juni spilles det som sannsynligvis blir den avgjørende kampen for Brasil, en av de store VM-favorittene. Da er det Serbia som står på motsatt banehalvdel.