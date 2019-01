Solskjær med suksessbytter: Ledet United til lagets fjerde strake seier

FOTBALL 2019-01-02T21:54:12Z

NEWCASTLE (VG) (Newcastle-Manchester United 0–2) Ole Gunnar Solskjær gikk mot poengtap i sin fjerde kamp som Manchester United-manager. Så tok nordmannen grep - og bare sekunder senere tuppet innbytter Romelu Lukaku (25) inn ett av to seiersmål.

Publisert: 02.01.19 22:54 Oppdatert: 02.01.19 23:15

10 minutter før slutt fulgte brennhete Marcus Rashford opp med det motsatte: En iskaldt satt scoring som gjorde at Ole Gunnar Solskjær skrev mer historie.

For triumfen i Newcastle gjør at nordmannen tangerer klubblegenden Sir Matt Busby som en av to United-managere med fire strake seirer på sine fire første matcher som rødtrøyenes sjef.

Suksessgrepene

Der Solskjærs mannskap har kjørt over de tre foregående motstanderne, viste oppgaven i Nord-England seg raskt å bli langt mer utfordrende.

Fra en stadig mer aktiv posisjon på sidelinjen under flomlyset på St. James’ Park, så Solskjær profiler som Juan Mata og Anthony Martial slite med å bryte gjennom femmannsforsvaret til et hardtkjempende hjemmelag i 64 minutter.

Da følte kristiansunderen seg trolig nødt til å gjøre noe for å endre kampbildet. Løsningen ble å ta av begge angriperne og erstatte dem med Alexis Sánchez og Romelu Lukaku. Bare sekunder senere luktet sistnevnte en stygg retur fra Newcastle-keeper Martin Dúbravka og tuppet inn 1–0.

Da kunne Solskjær omfavne resten av trenerteamet i en blanding av lettelse, tilfredshet og gledesrus - mens supporterne i bortesvingen gikk amok.

Så fulgte den andre Solskjær-innbytteren, chilenske Sánchez, opp med å spille fri Rashford som plasserte inn 2–0 fra innsiden av 16-meteren.

– De var vanskelig å «bryte ned» og det tok litt lenger tid enn vi hadde ønsket. Men vi jobbet hardt for å få de tre poengene, sier Marcus Rashford til Sky Sports.

Jakter CL-plass

Med 12 poeng av 12 mulige under Solskjærs ledelse har nordmannen ikke bare stoppet det som så ut til være et lag i nærmest fritt fall på tabellen.

Han har brakt stoltheten tilbake blant lagets spillere og tilhengere, samtidig som rødtrøyene fra Manchester er blitt en reell Champions League-utfordrer. Mens det var hele 11 poeng opp til Chelsea på den siste kvalifiserende 4. plassen før jul, skiller det nå bare seks poeng.

Og Lukaku er begeistret over å ha fått den tidligere spissen som trener.

– Vi lærer mye av Ole, spesielt offensivt. Det er totalt forskjellig (fra José Mourinho). Så langt har det vært bra, sier Lukaku.

Med 21 av 38 spilte kamper, ligger United på 6. plass. Neste motstander i Premier League er Tottenham på White Hart Lane – men før det venter Reading på Old Trafford i FA Cupen førstkommende lørdag. Det blir en ny mulighet for Solskjær til å høre supporterne synge hans navn, noe de gjorde under hele kampen mot Newcastle.